Скульптури десятиліттями зберігалися у фондах Львівської галереї мистецтв

У Жовківському замку відкрили експозицію барокової сакральної скульптури XVII-XIX ст. Її відтепер можна оглянути у відреставрованому гостьовому крилі ренесансної пам’ятки. Над його відновленням і формуванням експозиції Львівська галерея мистецтв працювала три роки.

У цьому приміщенні в радянські часи та ще у 1990-х працювала школа. Воно було в запущеному стані, з багатьма нашаруваннями численних побілок і олійними панелями на стінах. Нині на білосніжних відреставрованих склепіннях місцями показана цегляна кладка. Їх гарно доповнює кам’яна підлога, яку профінансував польський Інститут Polonika. Студенти коледжу Труша виконали світильники, які пасують до інтер’єру епохи.

Виставку відкрили 5 грудня

У ренесансних приміщеннях розмістили барокову сакральну скульптуру. Її роками збирали по занедбаних костелах. Дуже часто у громадах її викидали як непотріб, особливо в радянські часи. Скульптури збирали у фондах Львівської галереї мистецтв, де 70 років вони перебували в запасниках.

«Щоб зрозуміти, що таке барокова скульптура, треба починати з ренесансу. Коли закінчилися ілюзії ренесансу, то почалися релігійні дискусії. Церква мала на це якось зреагувати, відійти від латини, яка була незрозумілою для селян у провінції. Протестанти перекласти Біблію німецькою. А католицька церква почала говорити образами – скульптурою. Мовою церкви став жест, емоція. Ці твори – це палаючий факел, в емоції, в польоті», – розповідає про експозицію директор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк.

Барокова скульптура передає людські страждання Ісуса

Головний зберігач фондів Галереї Михайло Кобрин уточнив, що деякі скульптури певний час експонувалися в Олеському замку на тимчасових виставках. Але назагал вони зберігалися у фондах. Тому для відвідувачів тут буде багато нового і цікавого матеріалу. Це скульптури з храмів західної України.

Найбільшою цінністю і найдавнішим експонатом на виставці є мармуровий медальйон XV ст. Його автор невідомий, ця скульптурна композиція є реплікою картини італійського художника Доменіко Гірландайо «Поклін трьох волхвів». На медальйоні зафіксована латинськими цифрами дата 1487 рік – за 100 років до будівництва жовківського замку. До Львова медальйон свого часу привіз колекціонер граф Леон Пінінські. 1940 року медальйон передали у картинну галерею. Барельєф вагою близько тонни за незрозумілих обставин вмурували у стіну, де він перебував десятиліттями.

Мармуровий медальйон XV ст.

В експозиції багато робіт позначені невідомим автором, однак за стилістикою вони дуже нагадують скульптури Йогана Пінзеля. Музейники кажуть, що ці майстри були учнями та послідовниками відомого майстра.

Дерев'яні фігури святих. Автор невідомий, XVIII ст.

Серед зафіксованих прізвищ можемо побачити твори Йогана Пфістера, Томаса Гуттера, Франциска Олендзького, Антона Осінського, Івана Оброцького.

Франциску Олендзькому присвячена окрема зала. Цей львівський скульптор був учнем Себастьяна Фесінгера і послідовником Йогана Пінзеля. Він оздоблював латинську катедру, Успенську церкву та костел Марії Магдалини. Також працював у Берестечку, Бучачі та Лопатині. В експозиції Жовківського замку представлені скульптури ангелів з Берестечка, яких в 1940-х роках викинули з храму.

«На цій виставці є багато відкриттів. Скульптури показують глибину трактування тих гострих характеристик, які виходили з проблематики біблійної і переходили в площину живих вражень. Твори спонукатимуть набагато глибше сприймати цю епоху і зробити глибші кваліфікації феномену сакральної скульптури того часу. Багато творів за художньо-естетичними параметрами дуже близькі до мови Пінзеля, його способів інтерпретації дуже драматичних колізій духовного характеру і трактування форм», – прокоментував ZAXID.NET експозицію мистецтвознавець, професор Львівської академії мистецтв Роман Яців.

Виставку скульптур можна оглянути в експозиції Жовківського замку. Як він працює, вартість квитків та контактний телефон, можна знайти на сайті.

Усі фото ZAXID.NET