Репродукція картини «Тяжкий сон митрополита» Олекси Новаківського

У Музеї митрополита Андрея Шептицького у Львові відкрили оновлену експозицію. Тепер відвідувачі можуть оглянути меморіальні речі родини Шептицьких на двох поверхах колишнього монастиря, а також виставку художників з близького оточення митрополита. Нову експозицію презентували 30 листопада, у день святого апостола Андрія, і з нагоди 160-ї річниці від дня народження митрополита, яку відзначають впродовж року.

Музей розташований на вул. Кривоноса, 1, поруч з церквою священномученика Климентія Шептицького. Його відкрили ще у 2020 році на першому поверсі колишнього монастиря. Зараз відновили приміщення другого поверху, де буде стала експозиція. У музеї експонують роботи відомих художників: Романа Сельського, Івана Марчука, Якова Гніздовського, Емми Андієвської, двох лемків – Никифора Дровняка і Юрія Новосільського. Цю збірку мистецтва музеєві подарувала родина Івана та Надії Холявок з Мюнхена.

«Це є приватна колекція, подарована для нашого музею. Ця виставка буде експонуватися десь близько року», – розповів ZAXID.NET керівник музею о. Севастіян Дмитрух.

Збережений рельєф у ніші

Відвідувачі вперше потраплять на відновлений другий поверх, який повністю присвячений постаті митрополита та УГКЦ. Там є його особисті речі – від хустинки з вишитими ініціалами, капелюха та ціпка до церковних облачень.

Капелюх митрополита

Окрема кімната присвячена його братові о. Климентію: одяг, окуляри і годинник, розпʼяття, біля якого він молився. В експозиції є предмети побуту та меблі з митрополичих палат і родинного дому Шептицьких у Прилбичах, який знищили більшовики.

Речі з маєтку Шептицьких у Прилбичах

Усі речі, повʼязані з УГКЦ, зберігали монахи і священники, які після заборони Церкви радянською владою перейшли у підпілля. Багато предметів впродовж 40 років колекціонував директор музею о. Севастіян Дмитрух.

Меморіальну виставку доповнюють художні роботи митців, які працювали в час митрополита, а також оздоблювали церкви та писали ікони. Багатьом з них Андрей Шептицький профінансував європейську освіту, також він допоміг відкрити мистецьку школу Олекси Новаківського. У музеї експонуються твори Модеста Сосенка, Юліана Буцманюка, Петра Холодного, Олени Кульчицької, Михайла Осінчука, Осипа Куриласа, Святослава Гординського, Олекси Новаківського. Серед їхніх робіт також можна оглянути рисунки митрополита. Він практикувався у мистецтві за прикладом мами.

Відразу при вході до музею відтворена домашня капличка. Також в інтерʼєрі є давні скульптури святих та ікони. Музеєм цікаво ходити ще й тому, що з вікон експозиційних зал відкривається гарна панорама на центр Львова, а з коридору – на внутрішній дворик колишнього монастиря з колодязем.

Внутрішній дворик монастиря

Музей працює у приміщенні колишнього монастиря реформатів XVII ст. Радянська влада передала його МВС, тож тривалий час велися перемовини про повернення будівлі Львівській архиєпархії УГКЦ. Музей Шептицького відкрили 2020 року, тоді він розмістився на першому поверсі. Тепер оновлена експозиція розміщена також на другому. У день відкриття її оглянув Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук, який перед її відкриттям відправив у храмі Священномученика Климентія Шептицького архиєрейську літургію.

Керівник музею о. Севастіан Дмитрух має плани розширити експозицію. Він сподівається, що Церкві поступово передадуть й інші приміщення, у яких розмістять музейний відділ сакрального мистецтва, підпільної Церкви, музей Пласту, Карпатського лещетарського клубу, а також мистецько-просвітницький центр для молоді й дітей та велику бібліотеку рідкісних видань з діаспори.

Свого часу митрополит Шептицький збирав давні ікони та цінні митецькі твори його сучасників. Ця унікальна колекція стала основою заснованого ним Національного музею. Нині схожу колекцію зібрали у музеї митрополита – цінні твори українських митців XX ст, а також речі, що відтворюють памʼять про Церкву і його очільника. Музей працює за домовленістю за телефоном. Вартість квитка – добровільна пожертва.

Усі фото – ZAXID.NET