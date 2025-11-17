Казимир Шептицький за прикладом брата у 42 роки вирішив стати монахом

Блаженний Климентій Шептицький за прикладом брата присвятив своє життя служінню Богу та людям. Вони були дуже близькі і разом розвивали Церкву. Втім, це рішення молодший брат прийняв у дорослому віці. Яким було світське життя Казимира Шептицького і що він встиг зробити, коротко розповідаємо у день його народження.

Світське імʼя – Марія Казимир. Він був шостим сином із семи дітей графа Яна Кантія Шептицького і Софії Фредро (доньки відомого драматурга). Народився 17 листопада 1869 року в родинному маєтку Прилбичі.

Родина Шептицьких (Казимир стохть праворуч), світлина з Фотографій старого Львова

За освітою – юрист, вчився в Кракові, Мюнхені і Парижі. Здобув ступінь доктора права. Деякий час він працював за професією, допомагав батькові управляти численними маєтками.

Юний Казимир (фото з Вікіпедії)

У світському житті Казимир Шептицький був послом Галицького сейму і депутатом віденського парламенту. Активно лобіював захист лісів і займався природоохоронним законодавством.

Додатково Казимир закінчив Інститут лісівництва, писав праці на тему захисту лісів і очолював Галицьке лісівниче товариство.

Казимир Шептицький (третій ліворуч) серед лісівників (фото з колекції Івана Матковського)

Керував родинним маєтком у Девʼятниках. До 1888 року там проживала бабуся Ружа Шептицька. Казимир займався справами Девʼятників з 1893 по 1911 рік. У селі він збудував церкву. Нині будинок Шептицьких у Девʼятниках знищений, від маєтку залишився лише водяний млин.

Водяний млин у Девʼятниках (фото Івана Щурка)

Казимир став монахом у 42 роки, але вступив в орден бенедиктинців, який через рік змінив на студитів. Чернече імʼя обрав Климентій. Монаші обіти склав у Боснії, а богословську освіту здобув і висвятився на священника – в Інсбруку.

Казимир Шептицький взяв чернече імʼя Климентій на честь Папи Римського святого Климентія, який загинув в кінці І ст. в Криму (фото зі сайту Музею народної архітектури)

Був настоятелем Унівської лаври. При монастирі відкрив сиротинець. Монахи самі опановували ремесла і навчали своїх вихованців, щоб у майбутньому вони мали професію.

У часи Другої світової і Голокосту, як і його брат митрополит Андрей, рятував євреїв, ховаючи їх в монастирях і допомагаючи переправляти у безпечні місця з фальшивими документами. За порятунок євреїв в Уневі Климентій Шептицький визнаний Праведником народів світу.

Настоятель Унівської лаври Климентій Шептицький серед монахів (фото з Вікіпедії)

78-річного Климентія Шептицького арештували 1947 року за «зраду Батьківщини». Спершу його допитували, катували і змушували перейти у російське православ’я у київській тюрмі, тоді його перевели до Москви і Владіміра.

Він помер через чотири роки у тюрмі для особливо небезпечних злочинців Владімірскій централ у Росії. Його поховали вночі, без відспівування і свідків. Могила не мала розпізнавальних знаків, тож точне місце спочинку отця Климентія невідоме. У 2000-х там встановили символічний памʼятний знак, однак вже в час сучасної війни його зруйнували.

Заарештований Климентій Шептицький (фото з Вікіпедії)

2001 року Папа Римський Іван Павло II беатифікував отця Климентія Шептицького під час офіційного візиту в Україну.

Імʼя Климентія Шептицького носить Музей народної архітектури і побуту у Львові (Шевченківський гай). У 1927 році брати Шептицькі за власні гроші купили землю, де розташований сучасний скансен, заснували там Свято-Іванівську лавру Студійського уставу і перевезли туди дерев’яну бойківську церкву зі села Кривка. Цей храм фактично став першим експонатом майбутнього музею: розбудова експозиції розпочалася у 1966 році.

Нагадаємо, Центр Шептицьких створив інтерактивну карту місцями, повʼязаними з родиною Шептицьких. Проєкт «SACRUM: траєкторія Шептицьких» охоплює локації, які безпосередньо мають стосунок до митрополита Андрея, а також маєтки його братів та предків.