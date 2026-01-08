Жінка поволі повертається до життя

До Університетської лікарні ЛНМУ «швидка» доставила 40-річну львів’янку, яка не могла самостійно дихати, їсти, розмовляти та ходити. Неврологам лікарні довелося докласти максимум зусиль, щоб повернути пацієнтці здатність самостійно дихати, їсти, розмовляти.

Соломія з 2018 року страждає на розсіяний склероз, але жодного разу не лікувала це захворювання. Коли вона втратила свідомість, мама викликала «швидку». У лікарні, крім неврологічних проблем, у пацієнтки діагностували важке токсичне ураження печінки, тромбоемболію легеневих артерій, тромбофлебіт (запалення стінок вен і формування тромбу у судині) у нозі і запалення вуха. Її підключили до апарата ШВЛ, спеціальне харчування вона отримувала через назогастральний зонд, повідомили у медзакладі.

У Клініці неврології та нейрохірургії жінка провела 20 днів. За цей час лікарям вдалося повернути її до свідомості, відновити здатність самостійно їсти, розмовляти, дихати і поволі ходити. Пацієнтка пройшла курс спеціалізованого лікування, в тому числі пульс-терапію.

«Частина змін для Соломії є незворотна, але ми отримали добрий результат. Після реабілітації пацієнтка зможе ходити і саме себе обслуговувати, супутні патології ми також пролікували, вона почувається значно краще. Далі пацієнтка отримуватиме хворобомодифікуючу терапію, яка зможе зупинити прогресування хвороби»,– каже завідувачка неврологічного відділення Мар'яна Бойчук.

З Соломією продовжують працювати реабілітологи і спеціалісти Центру розсіяного склерозу і демієлінізуючих захворювань, який функціонує на базі відділення неврології.

«Коли є підозра на розсіяний склероз чи інше демієлінізуюче захворювання, не відкладайте візит до досвідченого невролога, який спеціалізується на цій групі хвороб. Ми зможемо підтвердити чи спростувати діагноз і якнайшвидше почати лікування», – радить керівниця Клініки неврології і нейрохірургії і Центру розсіяного склерозу Тетяна Негрич.

За її словами, це хвороба-хамелеон, нема двох однакових пацієнтів з цим діагнозом, тому дуже важливо, щоб не пропустити початок хвороби і не дати їй зруйнувати життя. З цим діагнозом у наші дні можна повноцінно жити, якщо вчасно розпочати сучасне хворобомодифікуюче лікування.