Пацієнт (другий зліва) з лікарями, які його оперували (зліва направо) судинні хірурги Василь Пелех, Тарас Кобза і анестезіолог Роман Михальчук

Судинні хірурги Університетської лікарні ЛНМУ терміново прооперували 87-річного мешканця Львівщини з критичним стенозом сонної артерії і врятували його від інсульту. Цю складну операцію пацієнтові робили під місцевим наркозом.

У пацієнта є онкологічне захворювання нирок, тож він регулярно проходить КТ-обстеження. Під час чергового контролю лікарі випадково виконали КТ головного мозку та судин шиї і виявили критичний стеноз (звуження) сонної артерії. А це загрожує інсультом. Тож рідні чоловіка відразу звернулися по допомогу до судинних хірургів, повідомили у лікарні.

Сонна артерія – одна з найважливіших судин, бо постачає насичену киснем кров до головного мозку. Її значне звуження – високий ризик інсульту, тому судинні хірурги вирішили терміново прооперували пацієнта. До операційної команди увійшли судинні хірурги Тарас Кобза, Василь Пелех і анестезіолог Роман Михайльчук.

Ці бляшки судинні хірурги забрали з сонної артерії чоловіка. Фото лікарні

Операцію на сонній артерії проводять під місцевим знечуленням, бо це, за словами лікарів, дає на 40% менше післяопераційних ускладнень. Під час операції хірурги контактують з пацієнтом і миттєво реагують на будь-які зміни.

Під час операції сонну артерію тимчасово перетискають, і хірург має обмежений проміжок часу 15-20 хвилин, щоб провести втручання. Якщо пацієнт реагує на перетискання (гасне свідомість, порушуються функції), йому встановлюють шунти (тимчасові обхідні шляхи для крові), щоб мати змогу видалити атеросклеротичну бляшку, відновити та зашити артерію.

Операції на сонних артеріях – одні з найскладніших і найризикованіших у судинній хірургії. Втім, судинні хірурги Університетської лікарні мають багаторічний успішний досвід. Щороку тут виконують близько 150 операцій на сонних артеріях. Це один із найвищих показників в Україні.

До операції чоловік мав проблеми з пам’яттю, ходою та мовленням, Це списували на вік. А вже на п’ятий день після операції, за словами доньки, батько став активніший, упевненіше ходить, чіткіше говорить.