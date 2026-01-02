Майбутня мама з командою лікарів, які її врятували

У новорічну ніч хірургам Університетської лікарні ЛНМУ довелося терміново прооперувати 34-річну жінку з перитонітом. У неї розірвався апендикс і його вміст поширився по всій черевній порожнині. У такій ситуації вирішальними є хвилини. Ситуацію ускладнювало і те, що пацієнтка була на 27 тижні вагітності. Лікарям треба було рятувати і жінку, і дитину, повідомили у лікарні.

«Пацієнтка була у важкому стані, і ми відповідали одразу за два життя. У цій ситуації надзвичайно важливим був мультидисциплінарний підхід. В Університетській лікарні на одній базі працюють хірурги, акушери-гінекологи та анестезіологи. В одній операційній одночасно діяли різні команди, щоб зберегти життя матері та продовжити вагітність», – каже керівник клініки хірургії Назар Була.

Лікарі провели апендектомію, санацію та дренування черевної порожнини – видалили запалений апендикс і очистили черевну порожнину від множинних скупчень гнійно-септичного вмісту.

Операція пройшла успішно. Мама і малюк почуваються добре. Нині, 2 січня, їх з реанімації перевели у палату. Жінка каже, що відчуває рухи сина, все, як завжди. Він у неї дуже активний хлопчик. За станом пацієнтки та її майбутнього сина пильно спостерігають акушер-гінекологи.