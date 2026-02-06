Львівська хірургиня Христина Погранична з колегами зі СТА та Філіпін

Щелепно-лицева хірургиня Центру дитячої медицини (лікарня «Охматдит) Христина Погранична долучилася до міжнародної медичної місії на Філіппінах, де разом з американськими та місцевими лікарями допомагала дітям з розщілинами губи та піднебіння.

Поїздка на Філіпіни стала продовженням її роботи на Reconstruction Mission в Україні, яку ініціює БФ «Християнська медична асоціація України». Досвід, здобутий під час місій в Україні, дозволив хірургині швидко інтегруватися в міжнародну команду та працювати на рівних із колегами з інших країн.

На Філіппінах львівська хірургиня працювала разом з американським хірургом Марком Гнатюком, а також із філіппінським лікарем Emmanuel De la Cruz та місцевим медичним персоналом. Разом вони проводили складні операції щелепно-лицевої хірургії, які дають дітям можливість нормально харчуватися, говорити та зменшують соціальну стигматизацію.

У багатьохфіліпінських дітей приїзд лікарів з міжнародної місії - єдина надія на порятунок

Під час місії команда працювала з дітьми з важкими вродженими вадами. «На місії ми зустріли малюка з важкою вадою, якого врятувала та всиновила сусідка. Для нього ця операція була єдиним шансом на нормальне життя», – каже Христина Погранична.

Досвід Христини Пограничної підтверджує, що українські лікарі є високопрофесійними, мають відповідний досвід і є рівноправними учасниками глобальних професійних команд.

На Філіпінах це була вже третя місія львівської хірургині у складі міжнародної команди лікарів, до цього вона спільно з колегами зі США допомагала дітям Перу і Зімбабве.

Участь української лікарки в міжнародній місії відбулася за підтримки благодійного фонду «Християнська медична асоціація України» та американського фонду «Ed’s Friends».