Хірургиня зі Львова Христина Погранична з дитиною, якій потрібна її допомога

Щелепно-лицева хірургиня Міжрегіонального Центру лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння Христина Погранична і завідувачка відділення реанімації та інтенсивної терапії львівського «Охматдиту» Віра Приймакова разом з колегами зі США і Мексики допомагають дітям Зімбабве позбутися складних щелепно-лицевих вад. У цю місію, яка триває з 16 по 23 вересня, львівських лікарів запросили вперше.

Доволі часто до Львова їдуть провідні фахівці з різних країн світу, аби поділитися досвідом, новими методиками лікування тих чи інших захворювань. Під час спільних з львівськими медиками оперативних втручань американські хірурги побачили, що у Львові також є високопрофесійні щелепно-лицеві хірурги і анестезіологи та запросили їх у спільну місію для допомоги дітям Зімбабве, повідомили у Центрі.

Христина Погранична і Віра Приймакова у лікарні в Зімбабве

Тож разом з командою медиків зі США Христина Погранична і Віра Приймакова поїхали у столицю Зімбабве – місто Хараре, щоб допомагати дітям зі складними вадами обличчя. У місії працює п’ять хірургів зі США, Мексики і України. Уже в перший день місії у центральній лікарні Саллі Мугабе лікарі оглянули близько 100 пацієнтів, 60 з них уже записали на операції. У перший же день провели 12 операцій.

Хірургиня Христина Погранична оперує

Такі місії для дітей Зімбабве, які потребують сучасного лікування складних вад і не можуть отримати такої допомоги вдома, хірурги зі США організовують з 2009 року. Вони їдуть туди з короткими хірургічними місіями.

Цьогорічна місія, до якої були запрошені львівські лікарі, стартувала 16 вересня і триватиме до 23 вересня.