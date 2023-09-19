Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр приєднається до реорганізованого "Охматдиту"

У вівторок, 19 вересня, на позачерговій сесії Львівської обласної ради депутати проголосували за об’єднання двох дитячих лікарень, а саме: обласної дитячої лікарні «Охматдит» і Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, в одну дитячу надкластерну лікарню – Центр дитячої медицини. За таке об’єднання проголосувало 58 депутатів обласної ради.

Таке рішення депутатів дає старт обом лікарням до дій. Дитяча лікарня «Охматдит» має вже найближчим часом реорганізуватися у клінічний Центр дитячої медицини, до якого приєднається Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Дві дитячі лікарні планують об’єднатися в одну ще до нового року, щоб у 2024 року вже працювати як одна надкластерна дитяча лікарня – Центр дитячої медицини. В об'єднаній лікарні відразу після злиття зможуть надавати медичну допомогу дітям за 22 напрямами і будуть розвивати нові напрями, яких в лікарнях нема: дитяча нейрохірургія, кардіохірургія тощо, бо у надкластерній лікарні мають надавати допомогу дітям за 28 напрямами.

Спершу лікарні, як кажуть у медзакладах, працюватимуть так, як і працювали до об'єднання. Для пацієнтів і лікарів особливо нічого не зміниться. В«Охматдиті» надають допомогу за 11 пакетами НСЗУ, в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі – за 17. Перетинаються вони за 7 пакетами. Уже після об’єднання надкластерна дитяча лікарня побудує роботу так, аби вони не перетиналися.

Під час об'єднання скорочення чи звільнення працівників не буде, хіба що хтось захоче звільнитися за власним бажанням.

Хто очолить об'єднану дитячу лікарню наразі невідомо. За словами в. о директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА Наталії Літвінської, керівника призначає власник. Департамент пропонує Романа Кізиму, який зараз в. о. директора Західноукраїнського спеціалізовваного дитячого центру. Найімовірніше, на перехідний період керівника буде призначено, а згодом, можливо, буде оголошено конкурс.

Нагадаємо, на Львівщині офіційно затвердили спроможну мережу закладів охорони здоров’я, до якої увійшно 37 лікарень Львівської області: дев’ять лікарень будуть надкластерними, сім – кластерними і 21 – загальними.