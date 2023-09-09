В.о.директора Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Роман Кізима

Колективи двох обласних дитячих лікарень Львівщини погодилися об’єднатися в одну і увійти в спроможну мережу області як надкластерна дитяча лікарня. На Львівщині буде лише одна така лікарня. До початку вересня колективи обох лікарень мали виробити спільне бачення подальшого розвитку об’єднаної лікарні. І якщо на найближчій сесії Львівської обласної ради депутати затвердять це об’єднання, то з нового року на Львівщині діятиме надкластерна дитяча лікарня – Центр дитячої медицини.

Дві лікарні – дитячу лікарню «Охматдит» і Західноукоаїнський спеціалізований дитячий медичний центр (його пацієнти більше знають як Чорнобильську лікарню) уже давно хотіли об’єднати в одну. Остання спроба було у 2019 році, але колективи обох медзакладів категорично були проти. Чому погодилися об‘єднатися тепер? На яких засадах відбудеться це об’єднання? Що зміниться для лікарів і що від цього виграють пацієнти? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував в.о. директора Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Роману Кізимі.

Уже відомо, що колективи двох обласних дитячих лікарень погодилися об’єднатися в одну надкластерну дитячу лікарню. На яких засадах відбудеться це об’єднання?

Остаточне рішення про об’єднання приймає обласна рада, а сесії ще не було. Завдання, яке стояло перед колективами обох лікарень – погодитися на це. Об’єднання двох медичних закладів може відбутися двома шляхами. Перший: ліквідувати обидві лікарні і створити нову структуру. Другий: одну лікарню приєднати до другої. Проект рішення, яке прийняли після обговорення у колективах – приєднати Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр до новоствореної дитячої медичної структури, яка буде називатися «Центр дитячої медицини». Код юридичної особи залишиться той, який був в «Охматдиті».

Чому обрали другий варіант? Бо приєднати є легше, ніж ліквідувати дві лікарні. Якщо абстрагуватися від усіляких емоційних моментів, то легше приєднати, ніж повністю ліквідувати і заново створювати. І кінцева мета об' єднання зараз є важливіша від того, хто до кого приєднався. А це створення єдиної потужної надкластерної дитячої лікарні.

Наш Центр має значно більший бюджет за рахунок благодійних коштів, програм, власних надходжень, грантових проектів, ніж «Охматдит. Та ми керувалися не цим. У разі правильного політичного рішення і затвердження об’єднаної лікарні як надкластерної, ми колективом і управлінською командою можемо досить швидко, якісно і безболісно для колективу зробити реорганізацію нашого Центру.

Колектив вашого Центру висунув якісь особливі вимоги, які конче мусять бути враховані при об’єднанні?

Для нас дуже важливий такий пункт рішення про об’єднання: при створенні Центру дитячої медицини має бути оновлене керівництво. Наш колектив не згідний приєднуватися до «Охматдиту» у тому вигляді, в якому він є зараз. «Охматдит» також буде реорганізований в «клінічний Центр дитячої медицини». І буде новий в. о. генерального директора. І, очевидно, новий в.о. гендиректора формуватиме нову структуру обох лікарень. І наш колектив дуже хотів би, щоб об’єднані лікарні очолив керівник, здатний на сучасне керівництво. А управлінська команда нашого центру буде брати активну участь у формуванні об’єднаної надкластерної лікарні, бо ми не хочемо міфічну структуру, брежнєвський стиль управління.

Що зміниться для лікарень після об’єднання?

На перших порах майже нічого. Лікарні після об’єднання спершу існуватимуть так, як і існували. За винятком того, що у них не буде генерального директора, але буде керівник. Як називатиметься ця посада, принципового значення не має. Питання є в юридичному об’єднанні, спільній фінансовій, кадровій діяльності, спільній діяльності з НСЗУ.

Обидві лікарні не є конкурентами. Вони різні. Лікарня «Охматдит» більше сфокусована на наданні ургентної допомоги та хірургічних напрямах, наш Центр – на наданні високоспеціалізованої допомоги і плановій медицині. І при об’єднані наші можливості сумуються. Ті напрями, які є домінуючими в лікарнях, будуть працювати так, як і працювали досі. Там де є перетинання, то будуть деякі зміни. Але це технічні рішення і ми будемо приймати їх після об’єднання. Скажімо, баклабораторія Центру розбудовується, а баклабораторія «Охматдиту» невелика, то буде логічно об’єднати їх в одну. Чи постраждають від цього працівники лабораторій? Ні. Чи виграють від цього пацієнти? Так, бо дві лікарні почнуть інвестувати в одну лабораторію.

В обох лікарня є однакові відділення – педіатричне, ортопедичне тощо. Ви вже обговорили, як вони будуть працювати, аби не дублювали роботу один одного?

Щодо відділень педіатрії, ортопедії, то ми сформуємо таку структуру, яка не буде дублювати одна одну. Спершу обидві лікарні будуть фукціонувати так, як і функціонували досі. З часом, очевидно, доведеться спрацьовуватися, бо все міняється. Навіть без об’єднання, в лікарнях відбуваються зміни: одні напрями ліквідовуються, інші запроваджуються. Принциповим в об’єднанні є те, що злиття лікарень не має стати причиною звільнення когось з медичних працівників чи ліквідації якоїсь структури.

Я не згідний з думкою, що лікарні мусять об’єднатися, бо іншого виходу нема. Вихід завжди є. Ми бачимо в цьому об’єднанні лікарень можливості створення потужної дитячої лікарні і будемо над ними працювати. Можна не об’єднуватися й існувати окремо від спроможної мережі. Усе залежить від того, яка в тебе візія: чи медичний заклад претендує на національний рівень, чи хоче залишитися на якомусь своєму рівні надання медичної допомоги. При об’єднанні назви як Центру, так і «Охматдиту», не залишиться, але усі традиції, усі здобутки, можливо, навіть у певному вигляді бренди збережуться.

Було кілька спроб об’єднати ці дві лікарні, але колективи були категорично проти. Що зараз стало тим переконливим аргументом, який переконав колектив об’єднатися?

Вважаю, що всі попередні спроби були корисними. Є думки, що раніше щось неправильно робили. Можливо, бо ідея об’єднання не сприймається з першого разу, адже це дуже складне рішення. Я запитаю сам себе: навіщо новопризначеному в. о. директора, тобто, мені, кілька місяців попрацювати на цій посаді, а тоді брати участь у ліквідації власної структури? На перший погляд це видається нерозумно. Та насправді це означає, що люди думають, що вони роблять, і мають певну стратегію.

Хочу наголосити: про ліквідацію лікарень мова не йде. Про переміщення пацієнтів також. Все залишиться на своїх місцях. Лише все буде більше підсилено, бо ресурси обласної ради і МОЗ не будуть розпорошуватися на дві лікарні, а будуть сконцентровані в одній надкластерній лікарні. У межах однієї установи завжди легше зрозуміти, що слід зробити у першу чергу, на що спрямувати кошти.

Надкластерна лікарня повинна працювати за 28 напрямками. Та навіть після об’єднання лікарень їх не буде достатньо, бо, скажімо, дитячої нейрохірургії, кардіохірургії нема ні в Центрі, і в «Охматдиті». Плануєте їх розвивати?

Ми плануємо розвивати усі напрямки. Дитина, яка потрапила у надкластерну лікарню, має отримати всю необхідну допомогу. Якщо в лікарню приїде дитина з якоюсь важкою хворобою, а відповідного пакета НСЗУ нема, то вона все одно отримає належну медичну допомогу. За її лікування лікарні не заплатить НСЗУ. І таке досить часто трапляється. Це стосується, скажімо, орфанних (рідкісних) захворювань. Але ми визнанні орфанним центром і у таких випадках використовуємо інші ресурси: обласні програми, благодійні фонди, гранти від виробників ліків тощо.

Об’єднана лікарня буде надкластерною, тож, звісно, у ній мають бути усі напрями, і дитяча нейрохірургія, кардіохірургія також. У цій лікарні буде сконцентрований кадровий, фінансовий потенціал, тому всі напрями будуть розвиватися. Нейрохірургії наразі нема, але діти, які потрапляють до нас і потребують такої допомоги, її отримують. Найчастіше нейрохірургічний діагноз у пацієнта, якого госпіталізують до нашого Центру, такий – пухлина головного мозку. Ми дуже добре співпрацюємо з нейрохірургами міської дитячої лікарні, Ужгородського центру нейрохірургії та неврології, київського «Охматдиту» та всіма нейрохірургами, які нам відомі, в Україні і за кордоном. Тож поки розвиватимемо ці напрями в об’єднаниій лікарні, ми знайдемо вихід, як допомогти хворій дитині з таким діагнозом.

А що виграють від злиття двох лікарень лікарі?

Можливість розвиватися, надавати ще більш високоспеціалізовану допомогу хворим дітям, працювати в лікарні національного рівня. Працівники Центру можуть працювати в «Охматдиті» і навпаки за потреби. І зараз таке трапляється, але воно відбувається виключно на ентузіазмі лікарів. Коли лікарні об’єднаються, буде значно простіше це документувати і мотивувати людей. Після об’єднання управлінська команда буде займатися організаційною роботою, а лікарі – медичною.

Аби зменшити паперову роботу в лікарів, будемо проводити діджиталізацію, переводити всі документи в електронну медичну картку пацієнта без дублювання паперових варіантів. І ми вже це робимо. Що більше автоматизації, то менше паперової роботи в лікаря і більше уваги лікар може приділити пацієнту.

Уже відомо, хто очолить надкластерну дитячу лікарню Львівщини?

Кандидатуру подає департамент охорони здоров’я ЛОДА, а затверджує – управління майном ЛОР. Наразі невідомо, хто очолить об’єднану лікарню. Та хто б це не був, у лікарні буде високий, міжнародний рівень і до керівника чи керівниці будуть певні вимоги – мобільність, швидкість, володіння іноземними мовами, міжнародні зв’язки тощо. Це має бути людина, яка знайома зі структурами лікарень.

А ви б хотіли очолити надкластерну дитячу лікарню?

Так. Якщо мене призначать в. о. директора об’єднаної лікарні, я буду цьому радий і охоче буду виконувати обов’язки, які покладені на керівника. У цьому об’ єднанні ми бачимо можливість створити єдину потужну дитячу лікарню і зосередити в ній увесь найкращий потенціал. І я охоче докладу до цього всіх зусиль.