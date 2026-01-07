Дніпро та Запоріжжя залишилися без світла через російські атаки

Ввечері середи, 7 січня, у Дніпрі, кількох містах Дніпропетровської області та на Запоріжжі через російські обстріли зникло електропостачання. Також є перебої з водопостачання та мобільним зв'язком.

За словами голови обласної ради Дніпропетровщини Миколи Лукашука, наразі немає прогнозів щодо відновлення енергопостачання в регіоні.

«Поки що стосовно відновлення енергопостачання немає жодних прогнозів.

Якщо у вас вдома наразі є вода – зробіть запас. Особливо Павлоградський та Синельниківський райони», – написав Микола Лукашук.

Водночас ДТЕК повідомило, що фахівці розпочнуть відновлювальні роботи після завершення повітряної тривоги.

«Дніпропетровська область: є аварійні відключення світла через ворожу атаку. Щойно завершиться повітряна тривога й це буде безпечно, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути світло», – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Через відсутність електроенергії у Дніпрі зупинилася робота метрополітену, співробітники виводять людей з тунелів, а ескалатори не працюють.

Також світло зникло на Запоріжжі. За словами голови ОВА Івана Федорова, через російські обстріли в області та обласному центрі діють обмеження електропостачання. Водночас водопостачання мають відновити протягом години.

«Через ворожу атаку по Україні, в тому числі й у Запорізькій області, діють обмеження електропостачання. Фахівці “Запоріжжяобленерго” працюють над відновленням і стабілізацією системи. Водопостачання та лікарні переведені на роботу від генераторів - критична інфраструктура функціонує», – повідомив Іван Федоров.

Крім того, Іван Федоров закликав жителів області обмежити користування мобільним зв’язком.

«Усі базові станції переводяться на акумуляторні батареї - цього ресурсу вистачить орієнтовно до 8 годин. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв’язок надалі. Прошу запоріжців обмежити користування мобільним зв’язком без нагальної потреби, за можливості користуватися національним роумінгом, GPON та інтернет-месенджерами», – написав Іван Федоров.

Жителям Дніпропетровщини та Запоріжжя нагадують про можливість скористатися «Пунктами незламності».

Нагадаємо, 7 січня росіяни дронами масовано атакували місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів поранення отримали восьмеро людей, з них двоє – перебувають у важкому стані. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул попередив жителів про можливість перебоїв з електропостачанням та подачею води.