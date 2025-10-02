У Ніжині повністю зникло електропостачання

У місті Ніжин, що на Чернігівщині, повністю зникла електроенергія. Блекаут спричинили російські атаки на інфраструктуру. Про це у четвер, 2 жовтня, повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

За словами Олександра Кодола, 2 жовтня ситуація з енергопостачанням у місті погіршилась. Наразі всі об'єкти міської критичної інфраструктури, зокрема, водоканал та медичні заклади продовжують працювати за допомогою альтернативних джерел живлення. Водночас водопостачання у Ніжині подаватиметься за графіками: з 06:00 до 08:00 та з 18:00 до 21:00. Крім того, з 6 жовтня усі навчальні заклади перейдуть на дистанційне навчання. Також міський голова Ніжина повідомив про розгортання восьми Пунктів незламності.

«Там всі мешканці міста можуть підзарядити свої гаджети. У разі необхідності ми будемо розширювати мережу “Пунктів незламності”», – повідомив Олександр Кодола.

Нагадаємо, 25 вересня, росіяни завдали щонайменше 14 ударів по Ніжинській громаді на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу у місті зникли вода та електропостачання. Згодом у Ніжині запровадили графіки відключення світла.

1 жовтня російські військові атакували енергооб’єкт у місті Славутич, який підпорядковується Київській області, але розташований на території Чернігівщини. Після атаки у низці міст на Чернігівщині зникло електропостачання.