Володимир Зеленський прокоментував можливе проведення президентських виборів

Володимир Зеленський повідомив, що міністерство закордонних справ України працює над підготовкою інфраструктури для проведення виборів, щоб українці за кордоном змогли долучитися до голосування. Проте президент виключив можливість проведення виборів на окупованих Росією територіях. Про це Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції у суботу, 20 грудня.

«Безумовно є практика закордонних голосувань. Коли або якщо ми дійдемо до виборів, то буде ускладнення через кількість українців, але для цього у міністерства закордонних справ є завдання, вони вже почали над цим працювати. Вони мають контакти з нашими партнерами за кордоном щодо можливої інфраструктури для комфортного голосування», – розповів Володимир Зеленський.

Однак президент виключив можливість проведення виборів на тимчасово окупованих Росією територій попри вимоги Владіміра Путіна. Президент наголосив, що російський диктатор не має повноважень для висування вимог щодо виборів в Україні, а також поставив під сумнів справедливий підрахунок голосів в окупації.

«На неконтрольованих Україною територіях, тимчасово окупованих не можуть проводитися вибори, бо зрозуміло як вони будуть проводитись. Як завжди діє Росія: спочатку говорить про результат виборів, а потім підраховує голоси», – наголосив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський вкотре зауважив, що на можливість проведення виборів в Україні впливає безпекова ситуація.

«Вибори залежать від двох речей: безпека і законодавство. Якщо під час війни, то у законодавстві треба знаходити якісь кроки для змін, а з безпекою треба щось робити. Це – найголовніше», – зауважив президент.

За словами Володимира Зеленського, проведення виборів можливе за умови закінчення війни, або припинення вогню на час голосування. Також президент наголосив на необхідності забезпечити можливість голосування для українських військовослужбовців. Крім того, Володимир Зеленський висловив сподівання, що США можуть забезпечити безпеку українців під час виборів, оскільки «якщо порушують це питання, то знають як допомогти забезпечити безпечні вибори».

Нагадаємо, 9 грудня в інтерв’ю для Politico президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні «настав час» для виборів. Також глава Білого дому звинуватив Україну у відсутності демократії. Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до виборів й наголошував, що «не тримається за президентське крісло», але проведення виборів під час воєнного стану заборонено українським законодавством.

У лютому 2025 року Володимир Зеленський заявляв, що готовий залишити посаду президента заради миру та безпеки України. Зокрема