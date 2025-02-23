Володимир Зеленський заявив про готовність піти з посади президента

Володимир Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента заради миру та безпеки України. Про це глава держави повідомив під час пресконференції до третьої річниці повномасштабного вторгнення.

Під час пресконференції один із журналістів запитав Володимира Зеленського, чи готовий він залишити пост президента, якщо це принесе мир Україні.

«Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Можу ще на НАТО поміняти. Якщо є такі умови – одразу», – відповів Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський зауважив, що наразі фокусується на безпеці України й «не збирається бути у влади десятиріччя».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про необхідність провести в Україні вибори. Зокрема, 20 лютого Трамп назвав Зеленського диктатором та заявив, що його рейтинг в Україні – 4%.

Своєю чергою Володимир Зеленський не раз пояснював, що Конституція України та виборче законодавство не дозволяють проводити вибори під час воєнного стану. Коментуючи інформацію Дональда Трампа нібито про 4% підтримки Зеленського серед українців, президент підкреслив, що це є дезінформацією, яка «йде від Росії».

Зазначимо, що після заяв Трампа Володимира Зеленського підтримали багато світових лідерів та визнали його легітимним та демократично обраним лідером країни. Зокрема, па підтримку Зеленського висловилися президент Франції Емманюель Макрон, президент Чехії Петр Павел, канцлер Німеччини Олаф Шольц тощо.