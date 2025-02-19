Володимир Зеленський анонсував опитування щодо його підтримки, а також довіри до Трампа, Туска та інших іноземних лідерів

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа з приводу його рейтингу серед українців. Зеленський спростував дані Трампа про нібито 4% підтримки серед громадян та заявив, що «прибрати його швидко» не вийде.

Під час пресконференції на тлі російсько-американських перемовин 19 лютого Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів про вчорашні заяви Дональда Трампа про необхідність терміново проводити вибори в Україні через низький рейтинг президента, звернув увагу на опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), яке фіксувало його підтримку на рівні 57% опитаних українців. Крім того, президент повідомив, що «різні соцопитування» свідчать про його підтримку в понад 57% опитаних.

«Так що якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде», – сказав Володимир Зеленський.

Коментуючи інформацію Дональда Трампа нібито про 4% підтримки Зеленського серед українців, президент підкреслив, що це є дезінформацією, яка «йде від Росії».

«Ми розуміємо це, і в нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і Росією. Тобто, на жаль, президент Трамп – з великою повагою до нього відносимось як до лідера народу, який нас постійно підтримує – постійно в цьому дезінформаційному просторі», – повідомив президент.

За словами Володимира Зеленських, вибори та рейтинги кандидатів в Україні не є пріоритетними питаннями – першим питанням є захист від російських обстрілів. Нагадаємо, нещодавнє опитування соціологічної групи «Рейтинг» показало, що українців більше турбує зростання цін та економічна криза, аніж загроза обстрілів та окупації територій.

Президент також зазначив, що попросить у соцплатформ найближчими тижнями провести додаткові опитування, які покажуть рівень довіри до нього, а також низки іноземних лідерів, зокрема:

президента США Дональда Трампа

прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска

прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера

президента Туреччини Ерджепа Тайїпа Ердогана

Володимир Зеленський пообіцяв зробити це опитування публічним, щоб вплинути «дезінформаційне коло навколо президента Трампа». Президент додав, що в оточенні Трампа перебувають проросійсько налаштовані сили – зокрема, угорські та словацькі політики, які виступають за припинення російсько-української війни на умовах Росії.

Український президент підсумував, що зустріч російської та американської делегації 18 лютого в Саудівській Аравії – «їхнє право», водночас зазначивши, що цією зустріччю США допомогли Владіміру Путіну вийти з політичної ізоляції. Раніше Зеленський повідомив, що переніс свій візит до Саудівської Аравії з 19 лютого на 10 березня – за даними Reuters, президент не хоче легітимізувати переговори без України, тому й ухвалив таке рішення.

Нагадаємо, Трамп 18 лютого заявив, що наполягає на виборах в Україні, і його позиція – «не російська», а «походить від нього та від багатьох інших країн». Втім, які саме країни підтримують вибори в Україні, Трамп не уточнив. Також він звинуватив Україну в небажанні завершувати війну, бо в неї нібито було три роки на її врегулювання, а також заявив, що Україні «не слід було починати» війну.

Крім того, Трамп заявив про начебто виділення США 350 млрд доларів Україні, але що Сполучені Штати нібито не отримали звітності щодо використання цих грошей. Раніше Зеленський повідомляв, що США пообіцяли надати всього 177 млрд доларів, лише 75 млрд з яких надійшли в Україну.