Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії після зустрічі там делегацій США та Росії
За словами президента України, переговори росіян та американців стали сюрпризом для його команди
Президент України Володимир Зеленський не поїде до Саудівської Аравії у середу, 19 лютого, на тлі зустрічі там російської та американської делегацій 18 лютого. Про це президент повідомив під час пресконференції з президентом Туреччини Ердоганом у Стамбулі.
За словами Володимира Зеленського, його команда дізналася про переговори американської та російської делегацій зі ЗМІ, а українську сторону не запрошували. Він зазначив, що інформація про зустріч росіян та американців стала для України «сюрпризом».
Відповідаючи на запитання журналістів, чи зустрінеться він з представниками американської сторони, яка, за даними ЗМІ, планує залишитися у Саудівській Аравії, Володимир Зеленський відповів заперечно. Президент додав, що «він не знає, хто там і на скільки залишається», і підкреслив, що йому «все одно».
«Але мені не все одно, що подумають про нас партнери, і я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію», – сказав Зеленський.
За словами Володимира Зеленського, він зв’язався з спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та домовився про перенесення офіційного візиту на 10 березня 2025 року.
«А Сполучені Штати – ми їх очікуємо в Києві», – підсумував президент.
Президент підкреслив, що Україна хоче, «щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував».
Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася двостороння зустріч російської та американської делегації, яка тривала понад чотири години. Делегати домовилися створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні – втім, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україну як законну сторону подібних перемовин не запросили. Через це українська сторона не визнаватиме перемовити росіян та американців у Саудівській Аравії.