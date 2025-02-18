Володимир Зеленський скасував поїздку до Саудівської Аравії, заплановану на 19 лютого

Президент України Володимир Зеленський не поїде до Саудівської Аравії у середу, 19 лютого, на тлі зустрічі там російської та американської делегацій 18 лютого. Про це президент повідомив під час пресконференції з президентом Туреччини Ердоганом у Стамбулі.

За словами Володимира Зеленського, його команда дізналася про переговори американської та російської делегацій зі ЗМІ, а українську сторону не запрошували. Він зазначив, що інформація про зустріч росіян та американців стала для України «сюрпризом».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи зустрінеться він з представниками американської сторони, яка, за даними ЗМІ, планує залишитися у Саудівській Аравії, Володимир Зеленський відповів заперечно. Президент додав, що «він не знає, хто там і на скільки залишається», і підкреслив, що йому «все одно».

«Але мені не все одно, що подумають про нас партнери, і я не хочу співпадінь. І тому я не поїду в Саудівську Аравію», – сказав Зеленський.

За словами Володимира Зеленського, він зв’язався з спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль-Саудом та домовився про перенесення офіційного візиту на 10 березня 2025 року.

«А Сполучені Штати – ми їх очікуємо в Києві», – підсумував президент.

Президент підкреслив, що Україна хоче, «щоб ніхто за нашою спиною нічого не вирішував».

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася двостороння зустріч російської та американської делегації, яка тривала понад чотири години. Делегати домовилися створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні – втім, раніше Володимир Зеленський повідомив, що Україну як законну сторону подібних перемовин не запросили. Через це українська сторона не визнаватиме перемовити росіян та американців у Саудівській Аравії.