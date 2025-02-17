Зеленський заявив, що Україна не знала про ці перемовини та не братиме в них участі

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії й не визнаватиме будь-які домовленості про Україну без її участі. Про це у понеділок, 17 лютого, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на президента.

Відповідаючи на питання журналістів щодо перемовин представників США та Росії у Саудівській Аравії, Володимир Зеленський заявив, що Україна нічого не знала про ці перемовини та не братиме в них участі.

«Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України [такими], які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати», – сказав президент.

На думку Володимира Зеленського, перемовини США та РФ у Саудівській Аравії мають двосторонній трек, «і вони мають на це право, якщо в них є двосторонні питання». Він запевнив, що про це говорили й раніше, утім лише зараз це стало публічним.

Президент додав, що його офіційний візит до Саудівської Аравії, який запланований на 18 лютого, «не має ніякого зв’язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників США і Росії». Він пообіцяв, що запитає про переговори в спадкового принца, прем’єр-міністра Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.

Ще одне питання, яке планує поставити український президент у Саудівській Аравії, стосується зниження цін на нафту. На думку Зеленського, це може зробити президент США Дональд Трамп, адже має «найбільший ресурс» до цього.

Нагадаємо, 16 лютого президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська з візитом прибули в Об’єднані Арабські Емірати. Під час зустрічі з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном Володимир Зеленський обговорив співпрацю щодо повернення українців із російського полону. Також президенти України та ОАЕ підписали економічну угоду, яка спрощує доступ до ринку ОАЕ для майже всіх українських товарів.

Водночас низка медіа повідомляють про зустріч делегацій США та Росії у Саудівській Аравії, яка має відбутися у вівторок, 18 лютого. Очікується, що США на зустрічі представлятимуть держсекретар Марко Рубіо, радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц і спецпосланець Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф. З російської боку, за інформацією пропагандистських медіа, приєднається міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та помічник російського диктатора Юрій Ушаков. Росіяни заявили, що зустріч в Ер-Ріяді буде присвячена насамперед «відновленню відносин двох країн».

Відомо, що з робочим візитом у Саудівській Аравії перебувають й українські урядовці. Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна на зустрічі представлена не буде. За його словами, РФ не готова до перемовин і хоче використати зустріч з американцями, щоб «доапгрейдити свою армію, підвищити ультимативні вимоги та щоб проспекулювати на темі санкцій».