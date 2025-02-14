Володимир Зеленський розповів, для чого поїде в Саудівську Аравію

Президент Володимир Зеленський заявив, що не має наміру зустрічатися з будь-якими російськими представниками в межах мирних переговорів, окрім самого російського диктатора Владіміра Путіна. Про це він сказав під час виступу на панелі «Майбутнє українсько-американське безпекове співробітництво» на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

Відповідаючи на запитання про можливі зустрічі з представниками РФ у Саудівській Аравії, Володимир Зеленський розповів, що планує відвідати країну для розв’язання гуманітарних питань, зокрема повернення депортованих дітей і полонених.

«Я та перша леді відвідаємо Саудівську Аравію у межах запланованих візитів. Це дуже важливий діалог з представниками цієї країни, оскільки вони допомогли повернути нам багато воїнів. Ми будемо розмовляти про списки полонених, викрадених дітей. Ідеться про десятки тисяч викрадених Путіним українських дітей», – сказав президент.

«Я не буду зустрічатися з росіянами. Я не знаю, чи їм це сподобається, чи ні. Я не хочу і не планую цього. Я зустрічатимусь лише з одним росіянином – Путіним», – заявив Зеленський.

Він додав, що ймовірна зустріч з президентом Росії станеться лише після того, як Україна підготує спільний план із президентом США Дональдом Трампом та європейськими союзниками.

«Лише за цих умов я буду з ним зустрічатись. Не буде ніяких інших платформ із компромісними умовами», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з Путіним не можуть розпочатися без об’єднаної позиції України, Європи та США. Він також наполіг на тому, що Сполучені Штати мають бути ключовим учасником надання гарантій безпеки для України.

12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову спершу із президентом РФ Владіміром Путіним, а потім із президентом України Володимиром Зеленським. Після цього американський президент заявив, що переконаний, що і Путін, і Зеленський прагнуть досягти миру. Також Трамп оприлюднив склад переговорної групи щодо України.