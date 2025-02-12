Геґсет вважає, що Європа повинна надсилати Україні більше допомоги

Новий очільник Пентагону Піт Геґсет окреслив бачення безпекової політики США щодо України. Ключові тези, які озвучив американський міністр оборони на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 12 лютого, виокремила українська служба «Голосу Америки».

Неповернення до кордонів 2014 року

Піт Геґсет заявив, що США хочуть закінчити війну, «об’єднавши силу союзників із реалістичною оцінкою поля бою». Тому повернення до кордонів 2014 року є нереалістичною метою для України.

«Ми, як і ви, хочемо суверенної та успішної України. Ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України до 2014 року є нереалістичною метою. Прагнення до цієї ілюзорної мети лише продовжить війну та спричинить ще більше страждань», – сказав Геґсет.

Тиск на Росію як спосіб залучення до переговорів

Міністр оборони США заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа планує завершити війну «дипломатичним шляхом, залучивши Росію та Україну до переговорів». Аби Росія все ж таки сіла за стіл переговорів, США хочуть посилити на неї економічний тиск шляхом зниження цін на енергоресурси.

«Щоб забезпечити ефективну дипломатію та знизити ціни на енергоносії, які фінансують російську військову машину, президент Трамп нарощує американське виробництво енергії та заохочує інші країни робити те саме. Зниження цін на енергоносії в поєднанні з ефективнішим застосуванням енергетичних санкцій допоможе залучити Росію до переговорів», – пояснив міністр.

Гарантії безпеки для України без вступу в НАТО

Глава Пентагону наголосив на важливості гарантування безпеки Україні для «міцного миру», утім назвав членство України в НАТО як наслідок переговорів нереалістичним.

«Міцний мир для України має включати міцні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що війна не почнеться знову. Це має бути не Мінськ 3.0. Проте США не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів», – сказав міністр.

На думку Геґсета, будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами.

«Якщо їх розгорнуть як миротворчу місію в Україні, це має бути поза НАТО, і вони не повинні підпадати під дію 5-ї статті», – сказав міністр і додав, що американські війська не будуть частиною такого контингенту.

Піт Геґсет наголосив на необхідності забезпечити« жорсткий міжнародний нагляд за лінією зіткнення».

Європа має стати лідеркою допомоги Україні

Міністр оборони США переконаний, що саме Європа повинна надсилати Україні більше допомоги, а не Сполучені Штати.

«Захист європейської безпеки має бути імперативом для європейських членів НАТО, оскільки Європа має надати переважну частку майбутньої летальної та нелетальної допомоги Україні. Це означає надання більше боєприпасів та спорядження та розширення своїх промислових баз», – пояснив Геґсет.

Очільник Міноборони США додав, що Європа може впоратись із загрозою у разі збільшення видатків на оборону.

«Наприклад, Швеція нещодавно оголосила про свій найбільший пакет допомоги. Ми аплодуємо їм за виділення боєприпасів та інших необхідних матеріалів на 1,2 мільярда. Польща вже витрачає на оборону 5% ВВП, що є прикладом для континенту. І ще 14 країн спільно очолюють коаліції різних [військових] засобів», – ідеться в повідомленні.

США зосереджуються на стримуванні Китаю

Очільник Пентагону пояснив, що США не можуть «зосереджуватися насамперед на безпеці Європи». За його словами, у Сполучених Штатах є загроза безпеці «на власних кордонах» та з боку комуністичного Китаю.

«Пріоритет США – стримування війни з Китаєм у Тихому океані, визнання реальності дефіциту, та забезпечення компромісів, щоб гарантувати, що стримування не провалиться», – заявив Геґсет.

До слова, 12 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала від США перший драфт угоди про партнерство. Імовірно, ідеться про інвестиції США у видобуток українських корисних копалин. Наразі українська команда опрацьовує цей документ, аби «дуже швидко домовитися і [його] підписати», сказав Зеленський.

Міністр фінансів США Скотт Бессент зазначив, що цей документ є частиною подальших гарантій українцям від США, а також, що це «важливий сигнал російському керівництву, що ми стоїмо разом» в економічній співпраці з Україною.

9 лютого Дональд Трамп заявив в інтерв’ю New York Post, що хоче укласти із Зеленським угоду на 500 млн доларів про доступ до українських рідкоземельних металів та газу в обмін на гарантії безпеки у можливій мирній угоді. Втім, згодом в адміністрації Трампа заявили про угоду вже на 500 млрд доларів, зазначивши, що про гарантії безпеки не йдеться, а копалинами Україна може відшкодувати раніше надану військову допомогу США.