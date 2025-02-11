Трамп анонсував візит міністра фінансів США до України для зустрічі із Зеленським
Раніше ЗМІ повідомили, що Скотт Бессент планує обговорити доступ США до українських копалин
Американський міністр фінансів Скотт Бессент здійснить візит до України, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це у вівторок, 11 лютого, повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
«Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна повинна закінчитися і закінчиться найближчим часом – занадто багато смертей і руйнувань», – заявив Трамп.
Коли саме Бессет приїде до України, а також що буде темою розмови із Володимиром Зеленським, Дональд Трамп не уточнив. Зазначимо, міністр фінансів США може стати першим посадовцем адміністрації Трампа, який прибуде з візитом до України.
Зазначимо, 11 лютого видання Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що Трамп відправить Бессета у відрядження до України вже цього тижня. Під час зустрічі, за даними видання, Міністр має обговорити із Зеленським американський доступ до корисних копалин України.
Нагадаємо, 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Україною угоду, у межах якої США надаватимуть допомогу в обмін на українські рідкісноземельні метали. Ідеться про важковидобувні метали, що використовують у сучасних технологіях, більша частина з яких розташована на Донеччині, Дніпропетровщині та Луганщині.
Володимир Зеленський, відповідаючи на пропозицію Трампа, заявив, що Україна відкрита до американських інвестицій у видобуток корисних копалин. Він також підтвердив, що до «Плану перемоги України» входив пункт про залученість іноземних інвестицій, і це питання обговорювалося під час його зустрічі з Трампом у вересні 2024 року. На думку Зеленського, якщо у видобуток копалин не інвестуватиме США, його візьме під контроль Росія та її союзники.
9 лютого Дональд Трамп заявив в інтерв’ю New York Post, що хоче укласти із Зеленським угоду на 500 млн доларів про доступ до українських рідкоземельних металів та газу в обмін на гарантії безпеки у можливій мирній угоді. Втім, згодом в адміністрації Трампа заявили про угоду вже на 500 млрд доларів, зазначивши, що про гарантії безпеки не йдеться, а копалинами Україна може відшкодувати раніше надану військову допомогу США.