Про що говоритиме Скотт Бессет із Зеленським, наразі невідомо

Американський міністр фінансів Скотт Бессент здійснить візит до України, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це у вівторок, 11 лютого, повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

«Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента в Україну для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна повинна закінчитися і закінчиться найближчим часом – занадто багато смертей і руйнувань», – заявив Трамп.

Коли саме Бессет приїде до України, а також що буде темою розмови із Володимиром Зеленським, Дональд Трамп не уточнив. Зазначимо, міністр фінансів США може стати першим посадовцем адміністрації Трампа, який прибуде з візитом до України.

Зазначимо, 11 лютого видання Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомило, що Трамп відправить Бессета у відрядження до України вже цього тижня. Під час зустрічі, за даними видання, Міністр має обговорити із Зеленським американський доступ до корисних копалин України.

Нагадаємо, 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Україною угоду, у межах якої США надаватимуть допомогу в обмін на українські рідкісноземельні метали. Ідеться про важковидобувні метали, що використовують у сучасних технологіях, більша частина з яких розташована на Донеччині, Дніпропетровщині та Луганщині.

Володимир Зеленський, відповідаючи на пропозицію Трампа, заявив, що Україна відкрита до американських інвестицій у видобуток корисних копалин. Він також підтвердив, що до «Плану перемоги України» входив пункт про залученість іноземних інвестицій, і це питання обговорювалося під час його зустрічі з Трампом у вересні 2024 року. На думку Зеленського, якщо у видобуток копалин не інвестуватиме США, його візьме під контроль Росія та її союзники.

9 лютого Дональд Трамп заявив в інтерв’ю New York Post, що хоче укласти із Зеленським угоду на 500 млн доларів про доступ до українських рідкоземельних металів та газу в обмін на гарантії безпеки у можливій мирній угоді. Втім, згодом в адміністрації Трампа заявили про угоду вже на 500 млрд доларів, зазначивши, що про гарантії безпеки не йдеться, а копалинами Україна може відшкодувати раніше надану військову допомогу США.