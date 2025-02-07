Зеленський підтвердив, що українська та американська команди готують зустрічі

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським, імовірно, вже наступного тижня. Це буде перша зустріч президентів з часу інавгурації Трампа.

«Я ймовірно наступного тижня, зустрінуся з президентом Зеленським і, можливо, поговорю з президентом Путіним», – сказав американський президент.

Він зазначив, що хотів би, щоб війна припинилась, оскільки там гине дуже багато людей. Трамп вчергове повторив тезу, що Росія ніколи б не вдерлася в Україну, якби він був президентом.

Дональд Трамп також повідомив, що США й Україна розглядають можливість доступу до українських рідкісноземельних елементів як гарантію для подальшої допомоги з боку США. Трамп укотре підкреслив, що Європа надає менше фінансової допомоги України, ніж Америка, тому йому потрібні гарантії.

Згодом президент Володимир Зеленський відреагував на заяву Дональда Трампа про можливу зустріч наступного тижня.

«Наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з Президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим», – написав президент.

Відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка відбуватиметься в Німеччині 14-16 лютого. Сполучені Штати на цьому заході представлятиме віцепрезидент Джей Ді Венс.

Нагадаємо, 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з Україною угоду, у межах якої США надаватимуть допомогу в обмін на українські рідкісноземельні метали. Ідеться про важковидобувні метали, що використовують у сучасних технологіях, більша частина з яких розташована на Донеччині, Дніпропетровщині та Луганщині.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна відкрита до американських інвестицій у видобуток корисних копалин. Він також підтвердив, що до «Плану перемоги України» входив пункт про залученість іноземних інвестицій, і це питання обговорювалося під час його зустрічі з Трампом у вересні 2024 року. На думку Зеленського, якщо у видобуток копалин не інвестуватиме США, його візьме під контроль Росія та її союзники.

Що таке рідкісноземельні метали та чому їх так прагне Дональд Трамп – читайте у матеріалі на ZAXID.NET.