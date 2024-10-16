Володимир Зеленський розкрив деталі Плану перемоги

У середу, 16 жовтня, Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді представив План перемоги України. Про це стало відомо з трансляції засідання.

Перш ніж презентувати План перемоги, Володимир Зеленський повідомив, що він складається з п’яти пунктів. Перші чотири – розраховані на реалізацію під час війни, а п’ятий – після її завершення. Також План перемоги має три таємні додатки.

План перемоги Володимира Зеленського:

Запрошення України в НАТО зараз. Володимир Зеленський наголосив, що те що Україна не є членом НАТО спокушає Росію посягати на українські території. Запрошення для України в НАТО може стати фундаментальним для миру.

Оборона. Йдеться, зокрема, про зміцнення української оборони на своїй території, а також повернення війни на територію Росії. Крім того, наголосив президент, Україні необхідне зняття обмежень партнерів на застосування західної зброї по військових обʼєктам на Росії.

Стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо, щоб захиститися від будь-якої воєнної загрози з боку Росії та який звузить варіативність дій Росії: чесно та дипломатично завершити війну, або втратити можливість продовжувати війну внаслідок застосування Україною пакету стримування. Також у цьому пункті є таємний додаток, який отримали США, Велика Британія, Італія та Німеччина. Його також передадуть ще деяким державам, які можуть наповнити його змістом.

Стратегічний та економічний потенціал. Володимир Зеленський нагадав, що в Україні зосереджені цінні ресурси: уран, титан, літій, графіт тощо. Ці ресурси є одними з ключових цілей Росії у війні проти України. Україна пропонує Сполученим Штатам разом із партнерами, зокрема Євросоюзом, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту критичних ресурсів України, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.

Пʼятий пункт розрахований на післявоєнний час. Володимир Зеленський наголосив, що після війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Пропонується у майбутньому використати цей досвід для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки у Європі. Президент пропонує, у разі згоди партнерів, зміцнити окремі військові контингенти збройних сил США, які дислоковані у Європі, українськими підрозділами.

«Терміновість Плану перемоги – саме зараз. Це пункти, більшість з яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатись з цим конкретним Планом, то вдасться завершити війну не пізніше, ніж наступного року», – підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці вересня Володимир Зеленський представив План перемоги України чинному президенту США Джо Байдену та обом кандидатам на посаду – Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

На початку жовтня Володимир Зеленський провів зустрічі із французьким президентом Емманюелем Макроном та італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні, яких також ознайомив з Планом перемоги.

11 жовтня у Берліні Володимир Зеленський представив План перемоги канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.