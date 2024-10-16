Володимир Зеленський представив План перемоги України
План перемоги складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків
У середу, 16 жовтня, Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді представив План перемоги України. Про це стало відомо з трансляції засідання.
Перш ніж презентувати План перемоги, Володимир Зеленський повідомив, що він складається з п’яти пунктів. Перші чотири – розраховані на реалізацію під час війни, а п’ятий – після її завершення. Також План перемоги має три таємні додатки.
План перемоги Володимира Зеленського:
- Запрошення України в НАТО зараз. Володимир Зеленський наголосив, що те що Україна не є членом НАТО спокушає Росію посягати на українські території. Запрошення для України в НАТО може стати фундаментальним для миру.
- Оборона. Йдеться, зокрема, про зміцнення української оборони на своїй території, а також повернення війни на територію Росії. Крім того, наголосив президент, Україні необхідне зняття обмежень партнерів на застосування західної зброї по військових обʼєктам на Росії.
- Стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, якого буде достатньо, щоб захиститися від будь-якої воєнної загрози з боку Росії та який звузить варіативність дій Росії: чесно та дипломатично завершити війну, або втратити можливість продовжувати війну внаслідок застосування Україною пакету стримування. Також у цьому пункті є таємний додаток, який отримали США, Велика Британія, Італія та Німеччина. Його також передадуть ще деяким державам, які можуть наповнити його змістом.
- Стратегічний та економічний потенціал. Володимир Зеленський нагадав, що в Україні зосереджені цінні ресурси: уран, титан, літій, графіт тощо. Ці ресурси є одними з ключових цілей Росії у війні проти України. Україна пропонує Сполученим Штатам разом із партнерами, зокрема Євросоюзом, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту критичних ресурсів України, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу.
- Пʼятий пункт розрахований на післявоєнний час. Володимир Зеленський наголосив, що після війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Пропонується у майбутньому використати цей досвід для зміцнення оборони Альянсу та гарантування безпеки у Європі. Президент пропонує, у разі згоди партнерів, зміцнити окремі військові контингенти збройних сил США, які дислоковані у Європі, українськими підрозділами.
«Терміновість Плану перемоги – саме зараз. Це пункти, більшість з яких розраховані детально в часі. Якщо почати рухатись з цим конкретним Планом, то вдасться завершити війну не пізніше, ніж наступного року», – підкреслив Володимир Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці вересня Володимир Зеленський представив План перемоги України чинному президенту США Джо Байдену та обом кандидатам на посаду – Камалі Гарріс та Дональду Трампу.
На початку жовтня Володимир Зеленський провів зустрічі із французьким президентом Емманюелем Макроном та італійською прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні, яких також ознайомив з Планом перемоги.
11 жовтня у Берліні Володимир Зеленський представив План перемоги канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.