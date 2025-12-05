Йосип Марухняк був автором багатьох фотовиставок

У п’ятницю, 5 грудня, на 74 році життя помер відомий львівський фотохудожник Йосип Марухняк. Про це повідомляється на сторінці Львівського палацу мистецтв.

«Сьогодні, на 74-му році життя, відійшов у вічність відомий львівський журналіст і фотомитець Йосип Марухняк», – сказано у повідомленні.

«Фотопоезія. Так можна визначити один з улюблених жанрів, в якому десятиліттями працював фотомитець Йосип Марухняк. Художня світлина + цитата, скажімо, Богдана-Ігоря Антонича... Сьогодні перестало битися його поетичне серце. Спочивай з Богом, друже Йосипе», – написав у фейсбуці викладач школи журналістики та комунікацій УКУ Борис Потятиник.

Йосип Марухняк був членом Національної спілки фотохудожників України, художником міжнародної федерації фотомитців AFIAP, членом Національної спілки журналістів України, членом Світового об’єднання фотографів-українців, учасником і призером міжнародних та всеукраїнських фотовиставок, лауреатом обласної премії в галузі культури 2017 року в номінації «Журналістика і публіцистика» (премія імені В’ячеслава Чорновола).

Працював фотокореспондентом газет «За вільну Україну», «День».

Він є автором фотокниг «Молитва і пісня Михайла Вербицького», «Відлуння дзвонів Маркіяна Шашкевича», «Границі долі Осипа Маковея», співавтором книг і фотоальбомів.

Фотовиставки Йосипа Марухняка були присвячені Тарасові Шевченкові, 200-літнім ювілеям Маркіяна Шашкевича та Михайла Вербицького, об’єднані спільною тематичною рубрикою «Великі ювілеї».

Також він був автором фотовиставок «Мені життя прожитого не жаль…» (до 75-ліття Романа Лубківського), «Вітай життя!», «Вишнева віхола», «Світ грає мерехтливо» (за мотивами творчості Богдана-Ігоря Антонича), «В дорогу! Іду, моя доле…» (до 150-річчя Осипа Маковея) та інших.