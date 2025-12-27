Нардеп Юрій Корявченков виїхав з України

У суботу, 27 грудня, на тлі повідомлень про підозри колегам по фракції «Слуга народу» Юрію Кісєлю, Євгену Пивоварову та Ігорю Негулевському 51-річний Юрій Корявченков виїхав з України. Про це повідомили джерела «Дзеркала тижня».

Згідно з даними джерел у правоохоронних органах, 27 грудня в рамках викриття НАБУ і САП організованої злочинної групи у Верховній Раді підозри вже отримали народні депутати Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісєль. Проте зазначають, що можуть бути оголошені й інші підозри.

При цьому у виданні наголошують, що Юрій Корявченков нібито виїхав з України на тлі цих повідомлень. Наразі йому не оголошували підозру. Вранці суботи у мережі поширювали інформацію про те, що слідчі НАБУ нібито проводять обшуки у Корявченкова. Проте в НАБУ та САП це заперечили.

Нагадаємо, 27 грудня НАБУ та САП оголосили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України. Нардеп від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що у рамках цієї справи правоохоронці проводять слідчі дії в приміщенні Комітету Ради з питань транспорту. До комітету входять 23 народних депутати, а головує комітетом нардеп від «Слуги народу» Юрій Кісєль. Його повʼязують із колишнім першим помічником Володимира Зеленського та співзасновником студії «Квартал 95» Сергієм Шефіром.

11 грудня «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляло, що детективи НАБУ понад два роки прослуховували Кісєля та нещодавно демонтували апаратуру. Вони змогли зафіксувати його конфіденційні контакти не лише з Шефіром, але й з іншими численними високопосадовцями. Детективи нібито таким чином вийшли на «касове вікно», де депутати «Слуги народу» отримували тіньові виплати.