Будівництво на вул. Софії Галечко розпочали у 2016 році

У вівторок, 17 березня, у селі Пасічна Надвірнянського району оголосили тендер на будівництво клубу з приміщеннями сільської ради та ЦНАПу. Вартість проєкту – 114,8 млн грн.

Йдеться про будівництво на вул. Софії Галечко, яке розпочали у 2016 році. За інформацією «Курсу», до 2021 року Пасічнянська сільрада перерахувала підряднику – ПП «Промбудсервіс-Косів» 12,2 млн грн, однак за ці гроші вдалося звести тільки стіни майбутнього будинку культури.

Новий аукціон відбудеться 2 квітня. Переможець торгів має добудувати приміщення, замінити двері та вікна, провести воду, каналізацію та електропостачання, облаштувати вентиляцію та встановити ліфт. Фасад будівлі мають утеплити мінераловатними плитами, а навколо будівлі викласти плитку, встановити лавки, урни та велопарковку.

У вартість робіт також включили закупівлю меблів та техніки. Якщо тендер відбудеться, роботи мають виконати до кінця 2027 року. Проєкт фінансуватиметься за гроші місцевого бюджету.