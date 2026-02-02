Закупівлі виграла київська фірма «Констракшн Машинері»

На Прикарпатті передали до суду кримінальну справу посадовиці Заболотівської селищної ради, яку звинувачують у зловживаннях під час закупівлі двох екскаваторів-навантажувачів. За збитки громаді у понад 200 тис. грн чиновниці загрожує до 3 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у понеділок, 2 лютого, організовувала та проводила тендери 43-річна головна спеціалістка відділу економічного розвитку, сільського господарства та екології Заболотівської селищної ради. Упродовж 2021–2023 років вона провела дві закупівлі екскаваторів-навантажувачів із навісним обладнанням.

«Під час формування тендерної документації та визначення очікуваної вартості спецтехніки посадовиця безпідставно завищила ціну. При цьому вона не провела належного аналізу ринку, ігнорувала принцип відкритості, конкуренції й економії бюджетних коштів», – розповіли правоохоронці.

У червні 2021 року Заболотівська селищна рада уклала договір з приватним підприємством на закупівлю екскаватора-навантажувача вартістю понад 3 млн грн. Судова експертиза встановила, що реальна ринкова вартість техніки значно нижча. У 2023 році під час другої закупівлі посадовиця повторила порушення. Тоді вартість екскаватора склала понад 4,2 млн грн, що також перевищувало ринкову ціну.

Загалом завищення вартості спецтехніки завдало громаді понад 224 тис. грн збитків.

За інформацією Prozorro, обидва тендери виграла київська фірма «Констракшн Машинері», яка належить громадянам Болгарії Боряні Радєвій та Димитру Ілчєву, а також одеситу Камену Нонєву. Закупівлі спецтехніки готувала головна спеціалістка відділу економічного розвитку, сільського господарства та екології Заболотівської селищної ради Ольга Печенюк.

У січні 2025 року суд обрав посадовиці запобіжний захід у виді особистого зобов’язання. За зловживання службовим становищем (ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України) їй загрожує до 6 місяців арешту або обмеження волі на строк до 3 років, або ув’язнення на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 4250 грн до 12 750 грн.