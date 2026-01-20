Гроші розтратили під час ремонту каналізації Братковецького ліцею

Правоохоронці оголосили підозру колишній директорці КП «Будінвест» Івано-Франківської обласної ради, через недбалість якої під час ремонту школи розтратили 787 тис. грн. Посадовиці загрожує до 5 років тюрми.

Йдеться про капітальний ремонт системи водовідведення Братковецького ліцею. Підряд вартістю 962 тис. грн у грудні 2023 року отримала франківська фірма «Захід-Інвест-Трейд Компані», яка належить місцевому підприємцю Сергію Горблянському. Договір з керівницею ТОВ «Захід-Інвест-Трейд Компані» Іванною Дутчак підписала директорка КП «Будінвест» Івано-Франківської облради Дар’я Проніна.

Як діяла схема?

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 19 січня, директорка КП «Будінвест» мала забезпечити оформлення дефектного акту, який визначає реальні обсяги й види необхідних робіт, однак не зробила цього.

«Попри це директорка затвердила завдання на проєктування, підписала договір із виконавцем, а надалі акти приймання виконаних робіт. На підставі цих документів комунальне підприємство перерахувало кошти підрядній організації. Водночас висновок судової будівельно-технічної експертизи підтвердив, що частина робіт, вказаних у документації, фактично не виконувалася», – зазначили у поліції.

Посадовиці оголосили підозру у службовій недбалості

Сума безпідставно сплачених коштів з бюджету області склала 787 тис. грн.

Директорці КП «Будінвест» оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Справу ексдиректорки «Захід-Інвест-Трейд Компані» Іванни Дутчак розглядають в іншому провадженні. У липні 2025 року суд арештував BMW X5 підозрюваної.