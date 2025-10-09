Новий корпус гімназії у селі Будзин Тлумацького району не можуть добудувати з 2018 року

Антимонопольний комітет України почав розгляд справи про можливу змову учасників тендеру на реконструкцію школи І-ІІ ступенів в селі Будзин Тлумацького району.

Йдеться про закупівлю, яку у 2021 році проводило Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області. У торгах взяли участь компанії «Рембудкомінвест», «Західінвест груп» та «Украгробуд-Інвест». Попри найбільшу серед учасників пропозицію у 45,7 млн грн, переможцем аукціону стало ТОВ «Украгробуд-інвест».

Як повідомили у Західному міжобласному територіальному відділенні АМКУ 8 жовтня, під час попереднього дослідження обставин тендеру виявлено факти, що можуть свідчити про узгоджену поведінку під час торгів «Західінвест груп» та «Украгробуд-Інвест».

За даними Youcontrol, ТОВ «Західінвест груп» зареєстроване у селі Прокурава Косівського району і належить франківському бізнесмену Ігорю Химичу. «Украгробуд-Інвест» зареєстроване теж на Косівщині, а його власником є підприємець Богдан Пашко з Коломиї.

Нагадаємо, «Украгробуд-Інвест» є фігурантом справи про розкрадання 14,8 млн грн під час будівництва НВК у селі Чукалівка Тисменицького району. Також компанію запідозрили у змові під час торгів за зведення каналізації в Яремчі.

Добудову нового корпусу гімназії у селі Будзин Тлумацького району розпочали у 2018 році, та через брак фінансування зупинили у 2019 році. У 2021 році проєкт включили у фінансування з Державного фонду реконструкції та розвитку на 2022 рік, однак через початок війни знову відклали, так і не завершивши реконструкцію школи.