Недобудована школа у селі Чукалівка Тисменицького району

Правоохоронці повідомили посадовцю з Прикарпаття про підозру у привласненні бюджетних грошей та службовому підробленні. НАБУ та САП не називають посаду підозрюваного, але вважають, що він у змові з колишнім директором Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та директором будівельної компанії привласнив 14,8 млн грн, які виділили на будівництво навчально-виховного комплексу у селі Чукалівка Тисменицького району. У прес-службі НАБУ у п'ятницю, 8 березня, розповіли, що школу мали добудувати у межах державної програми «Велике будівництво».

«У 2021 році Управління капітального будівництва в Івано-Франківській уклало договір на будівництво дошкільного закладу на загальну суму 45,6 млн грн. У вересні 2022 року, зважаючи на припинення діяльності управління, будівництво передали до Івано-Франківської міської ради та провели коригування проєктно-кошторисної документації. Проте з’ясувалося, що договір на будівництво уклали з підконтрольною директору компанією, на рахунки якої було перерахували 33,6 млн грн», – повідомляє прес-служба НАБУ.

Слідство встановило, що насправді підрядник отримав 14,8 млн грн за ще невиконані роботи. Гроші компанія легалізувала через низку підконтрольних організацій. Загалом до злочину причетні три особи: організатор, колишній директор Управління капітального будівництва в Івано-Франківській області та директор будівельної компанії. Наразі триває досудове розслідування.

Зазначимо, що на сайті держзакупівель Prozorro можна знайти тендер на будівництво навчально-виховного комплексу у Чукалівці. Переможцем аукціону стало ТОВ «Украгробуд-Інвест» з Косівського району, яке запропонувало провести роботи за 45,6 млн грн. Підрядник відхилив пропозицію компанії «Оп-Арт стандарт», яка пропонувала завершити роботи за 44,3 млн грн. Згідно з аналітичним порталом YouControl, директором «Украгробуд-Інвест» з 11 жовтня 2021 року є Андрій Джус. Договір з директором Управлінням капітального будівництва в Івано-Франківській області Володимиром Лунівом компанія підписала 9 листопада 2021 року.

Зазначимо, що школу у Чукалівці почали зводити ще у 1992 року. Наразі у селі діє початкова школа, де навчаються приблизно 40 учнів. Інші діти змушені ходити до сусідніх сіл.