За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, працівнику сільради повідомили про підозру

Поліція Закарпаття підозрює посадовця Оноківської сільради у фінансових махінаціях при закупівлі товарів для військових. У 2023 році в обхід тендерів в сільраді закупили спорядження для військових за ціною, завищеною у півтора рази.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 28 лютого, в обхід електронної системи Prozorro Оноківська сільрада купляла тепловізори, тактичні навушники та розвантажувальні жилети.

«Встановлено, що процедура придбання товарів здійснювалася в обхід електронної системи Prozorro та без моніторингу інших ринкових пропозицій. Через неналежне виконання службових обов’язків підозрюваним, Оноківській територіальній громаді завдано збитків на 645 тисяч гривень», – інформують у поліції.

За службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, працівнику сільради повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом або без такого. Правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу та відсторонення від посади на час досудового розслідування.