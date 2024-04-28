Переносну РЛС «Рєпєйнік» росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році

Воєнні розвідники 26 квітня виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога «Рєпєйнік». Про це повідомила прес-служба ГУР Міноборони у неділю, 28 квітня.

Операцію провели бійці групи «Гуси 9» спільно з підрозділом активних дій ГУР МО України.

Як зазначає «Мілітарний», судячи з характерного інтерфейсу дрона-камікадзе, для ураження був використаний безпілотний комплекс Warmate польського виробництва. Ці ж безпілотники були використані для ураження російської радіолокаційної станції 48Я6-К1 «Подльот».

Переносну РЛС «Рєпєйнік» росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році. Це російська переносна радіолокаційна станція, яка призначена для виявлення і супроводження надмалих об’єктів у секторі сканування 360 градусів, на відстані до 15 км, висоті до 5 км і швидкості до 200 км/год. Дальність виявлення цілей залежно від розміру коливається від 2 до 15 км, а дальність подавлення засобом РЕБ становить 1,5 км.

Окрім безпілотників станція може виявляти транспортні засоби та людей. Супровід і аналіз цілей здійснюється в графічному інтерфейсі з можливістю підключення топографічних карт місцевості для інтуїтивного орієнтування. Вартість комплексу «Репейник» становить близько 10 млн рублів або ж 100 тис. доларів.