Радіолокаційна станція 48Я6 К-1 «Подльот» перебуває на озброєнні армії РФ із 2015 року

Головне управління розвідки міноборони України спільно з військовослужбовцями 15-ї окремої бригади артилерійської розвидки «Чорний ліс» уразили новітню російську радіолокаційну систему 48Я6 К-1 «Подльот» вартістю 700 млн рублів або понад 5 млн доларів.

Зазначається, що група ГУР МО «Гуси-9» спільно з військовослужбовцями 15-ї ОБрАР «Чорний ліс» виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 «Подльот». Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс.

«️Вказану систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400», – йдеться в повідомленні ГУР.

Радіолокаційна станція «Подльот» порівняно нова російська розробка – вона перебуває на озброєнні армії РФ із 2015 року. Це універсальна мобільна трьохкоординатна радіолокаційна станція, що виявляє повітряні цілі на відносно малих висотах. Вартість однієї такої РЛС становить понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів.