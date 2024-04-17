В російській Самарі знищили вертоліт Мі-8

Українська розвідка повідомила про знищення російського транспортного гелікоптера Мі-8 на аеродромі «Кряж» у місті Самара, що в РФ. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Як зазначається, таку операцію розвідники здійснили 17 квітня у місті Самара, що за 900 км від України. Росіяни використовували гелікоптер Мі-8 у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість вертольота такого типу може становити від 10 до 15 млн доларів.

Більше деталей про знищення гелікоптера в ГУР не надали. Судячи з опублікованого відео, ймовірно, йдеться не про знищення гелікоптера далекобійною зброєю, а про диверсію.

Мі-8 – радянський багатоцільовий вертоліт розроблений на початку 1960-х років. Наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.

Російський гелікоптер Мі-8

Широко застосовуються у російсько-українській війни з обох сторін. Українські вертольоти Мі-8 відіграли важливу роль в обороні Маріуполя. У вильотах брали участь 16 гелікоптерів Мі-8. Вони доставляли захисникам Маріуполя необхідне для продовження опору: зброю, боєприпаси, медикаменти, провіант. Під час одного з вильотів у Маріуполь доставили підкріплення з 72 бійців «Азова». Загалом було 7 таких вильотів. Українські пілоти змогли подолати організовану росіянами систему протиповітряної оборони довкола міста. Кожен з екіпажів здійснив від 2 до 4 вильотів протягом місії. 2 вертольоти росіянам вдалося збити.