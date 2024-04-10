Ка-27 – радянський корабельний багатофункціональний вертоліт

На території окупованого Криму був невстановлених обставин розбився російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27. Про це 10 квітня повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

«Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов», – зазначив військовий.

Згодом Плетенчук зазначив на брифінгу, що говорити про операцію ВМС щодо знищення Ка-27 наразі зарано.

«Ми можемо лише констатувати той факт, що цей гелікоптер впав. Так само була інформація щодо того, що цій катастрофі передував вибух. Скоріше за все, він впав не тільки через суто технічні причини, мабуть, у нього на борту сталася якась подія. Можемо констатувати, що це відбувалося на світанку ... Щодо втрат особового складу, то поки що інформації верифікованої не маю», – цитує слова Плетенчука Суспільне.

Ка-27 – радянський корабельний багатофункціональний вертоліт. призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу. Він здатний виявляти сучасні підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні і берегові пункти, а також атакувати їх з застосуванням бортових засобів ураження.