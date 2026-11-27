На час призупинення пасажири можуть скористатися альтернативним транспортом

У Львові тимчасово зупинили роботу міського автобусного маршруту №33, який обслуговує приватний перевізник ТзОВ «Міра і К». Основна причина – критична нестача водіїв. На час призупинення пасажири можуть скористатися альтернативним транспортом: автобусами великої місткості №10, 51 та тролейбусом №22. Про це у п’ятницю, 27 листопада, повідомили в управлінні транспорту ЛМР.

Наразі на міських маршрутах ТзОВ «Міра і К» працюють 65 водіїв, тоді як для стабільного випуску транспорту та формування необхідного резерву перевізнику потрібно ще щонайменше 37 працівників. За інформацією підприємства, ситуацію ускладнює і фінансове навантаження. Перевізник придбав значну кількість великогабаритних автобусів у кредит, тож має виконувати кредитні зобов’язання.

Водночас нагадаємо, загалом у міському громадському транспорті Львова (автобусах та електротранспорті) бракує понад 230 водіїв. Головною причиною такого дефіциту є обмеження щодо бронювання: підприємства можуть забронювати лише 50% військовозобов’язаних працівників.

Попри складну ситуацію, призупинення роботи стосується лише маршруту № 33. Інші міські маршрути продовжують працювати. У місті очікують на відновлення курсування автобуса, щойно перевізник зможе залучити необхідну кількість водіїв та забезпечити стабільний випуск транспорту.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«На час призупинення маршруту № 33, що сполучає вул. Січових Стрільців – вул. Пулюя, пасажири можуть скористатися альтернативним транспортом. Також є можливість безоплатної пересадки між різними міськими маршрутами за умови оплати проїзду сервісами ЛеоКарт – картою або додатком», – зауважили в міському управлінні транспорту.

До слова, ТзОВ «Міра і К», окрім автобусного № 33, також обслуговує міські автобусні маршрути № 7, 11, 14, 25, 27.