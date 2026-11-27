40-річний водій був позбавлений водійського посвідчення терміном на 10 років

На проспекті В’ячеслава Чорновола патрульні зупинили авто Tesla Cybertruck, за кермом якого був 40-річний водій, що систематично їздив без документів. Чоловік був позбавлений водійського посвідчення терміном на 10 років, але ігнорував постанови суду. Про це у п’ятницю, 27 листопада, повідомила патрульна поліція Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, під час патрулювання інспектори помітили авто, водій якого порушив правила дорожнього руху. На оприлюдненому патрульною поліцією відео інспектори повідомляють водію Tesla Cybertruck про те, що той не ввімкнув покажчик повороту. Також на відео патрульні зазначають, що водій проігнорував вимогу про зупинку.

Після зупинки з’ясувалося, що за кермом був 40-річний водій, якого позбавили водійського посвідчення терміном на 10 років. Попри заборону, водій повторно сів за кермо та вчинив правопорушення протягом року.

На порушника склали низку протоколів, зокрема за невиконання вимоги про зупинку, повторне керування транспортним засобом, будучи позбавленим посвідчення водія, за повторне керування транспортним засобом у стані спʼяніння протягом року та порушення правил користування попереджувальними сигналами при зміні напрямку руху. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. За скоєне йому загрожує штраф або позбавлення волі до трьох років (ст. 382 ККУ – невиконання рішення суду).

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До слова, як раніше писав ZAXID.NET наприкінці жовтня, суд оштрафував водія Tesla Cybertruck на 42,5 тис. грн. Водій Максим Адамець був тричі позбавлений водійських прав за систематичну їзду за кермом під наркотиками.

Систематичні порушення водія Tesla Cybertruck тривають щонайменше з грудня 2025 року. Зокрема, 22 грудня 2025 року Максим Адамець за кермом електроавтомобіля їхав у селі Бібрка Яворівського району, де поліцейські його зупинили за кермування у стані наркотичного сп'яніння, що підтвердило лабораторне дослідження.

Упродовж лютого 2026 року поліцейські зафіксували ще два правопорушення – на проспекті Чорновола, 43, та вулиці Шевченка, 350, також з ознаками наркотичного сп'яніння. Тоді від медогляду він відмовився. Також, 31 березня 2026 року, близько 22:12 водій тікав від патрульних проспектом Чорновола, 6, ігноруючи всі вимоги зупинитися. Його вдалося наздогнати лише на вулиці Брюховицькій. У травні 2026 року суд оштрафував його на 40,8 тис. грн та позбавили права керування транспортними засобами протягом 5 років.