У Варшаві пасажирка трамвая напала на українця

У Варшаві пасажирка трамвая напала на 23-річного українця Віталія Лялікова. Спочатку жінка нібито скинула його речі на підлогу, а згодом ударила чоловіка по голові. Українець, який професійно тренується з MMA, не став відповідати агресією, натомість почав знімати інцидент на телефон. Про це у четвер, 26 листопада, повідомило польське видання Warszawa w Pigułce.

Як пише inPoland, українцем виявився Віталій Ляліков – професійний боєць ММА, чемпіон Запорізької та Дніпропетровської областей із цього виду спорту. Він має звання кандидата в майстри спорту з рукопашного бою та синій пояс із бразильського джиу-джитсу. Також Ляліков брав участь у змаганнях із фрі-файту, греплінгу та боксу, де здобув чимало нагород.

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Віталій Ляліков родом із Донецької області. У 2017 році, після окупації Донецька, він переїхав до Запоріжжя, де продовжив спортивну кар’єру. У Польщі боєць живе вже рік.

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За словами українця, він повертався з тренування та їхав майже порожнім трамваєм. Чоловік поклав свій рюкзак на сусіднє сидіння. Згодом до вагона зайшла жінка, яка почала сваритися з ним і, як стверджує пасажир, скинула його речі на підлогу.

За словами Віталія, інцидент стався близько 22:30, коли він повертався з тренування трамваєм № 26. У вагоні було лише п’ять-шість пасажирів. Спортивний рюкзак чоловік поклав на вільне сидіння навпроти, щоб не тримати його в руках. Коли до трамвая зайшла жінка, вона одразу звернула на нього увагу та почала ображати через українське походження.

Чоловік не відповідав на провокації та продовжував користуватися телефоном. Однак жінка не заспокоїлася: підійшла до нього й ударила по голові. Віталій не став застосовувати силу у відповідь, а лише запитав, чому вона так поводиться. За словами українця, водій трамвая та інші пасажири не втрутилися в ситуацію. Вони мовчки спостерігали за конфліктом і навіть не зробили жінці зауваження.

Після удару нападниця продовжила ображати Віталія, вимагала, щоб він повертався до України, та заявляла, що «Польща тільки для поляків». Також жінка кілька разів намагалася плюнути в бік українця. Саме тоді він почав записувати те, що відбувалося, на телефон.

«Я принципово не став відповідати силою. Для мене як для чоловіка підняти руку на жінку – це неприйнятно. Але те, що сталося, було вже справжньою межею», – зазначив чоловік.

W warszawskim tramwaju kobieta zaatakowała Ukraińca. Okazało się, że jest zawodnikiem MMA, ale nie odpowiedział siłą Jak informuje https://t.co/z5PN8muTc0, powołując się na relację poszkodowanego, młody mężczyzna wracał z treningu i położył plecak na sąsiednim siedzeniu w niemal pustym tramwaju. Kobieta, która wsiadła do tramwaju, zaczęła się awanturować i zrzuciła jego rzeczy na podłogę. Chłopak nie wdawał się w kłótnię, ale po kilku minutach pasażerka ponownie do niego podeszła i uderzyła go w głowę. Młody mężczyzna opowiedział, że zawodowo trenuje MMA, dlatego postanowił nie wdawać się w bójkę. Zamiast tego wyciągnął telefon i zaczął nagrywać całe zajście. Według niego z nikim nie rozmawiał, ale na jego kurtce znajdował się herb Ukrainy. Nie wiadomo, czy atak miał z tym związek. Na przystanku oboje wysiedli, a kobieta odeszła. Wideo: https://t.co/z5PN8muTc0

— NEXTA Polska (@nexta_polska) November 26, 2026

Згодом обоє пасажирів вийшли на одній зупинці, після чого жінка пішла. До поліції чоловік вирішив не звертатися. Він пояснив, що напад стався пізно ввечері, тож він не був упевнений, чи матиме таке звернення результат.

Також Віталій показав відео своєї спортивної куртки, на якій зображені герб України та олімпійські кільця. Чоловік припускає, що ці символи могли привернути увагу пасажирки та стати однією з причин її агресії.

Нагадаємо, 21 листопада у польському Бидгощі група молодих людей напала на двох підлітків з України. За даними місцевих медіа, приводом для агресії могла стати українська мова, якою спілкувалася пара. Спочатку нападники ображали та штовхали 15-річну дівчину та її 17-річного хлопця у торговельному центрі, а згодом переслідували їх на вулиці. Там молодики побили дівчину, яку з переломом носа та іншими травмами доставили до лікарні. Поліція розслідує напад, зокрема щодо можливого мотиву національної нетерпимості.