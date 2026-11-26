У Польщі затримали 48-річну громадянку України, яку підозрюють в організації незаконної міграції понад 1200 іноземців. Для реалізації схеми учасники злочинного угруповання зареєстрували 48 фіктивних компаній. Сама жінка координувала діяльність спільників із Туреччини. Про це 26 листопада повідомила польська Прикордонна служба.

Українку затримали 18 листопада в аеропорту Кракова-Баліце. Вона збиралася вилетіти на Канарські острови, однак замість подорожі потрапила до слідчого ізолятора. Операцію провели співробітники прикордонного поста в Бранево.

Наступного дня, 19 листопада, жінку доправили до прокуратури, де їй висунули обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, яка всупереч законодавству сприяла іноземцям у незаконному перетині кордону.

За даними слідства, угруповання діяло у 2021–2025 роках. Його учасники за гроші організовували незаконну міграцію громадян Білорусі, України та Грузії. Підозрювана, перебуваючи в Туреччині, передавала спільникам через інтернет-месенджери персональні дані іноземців. Цю інформацію використовували для організації незаконного перетину кордону та легалізації перебування мігрантів у Польщі.

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Для реалізації схеми громадяни України зареєстрували в Польщі 48 фіктивних компаній. Їхні формальні власники подавали до державних установ заяви про намір працевлаштувати іноземців. На підставі цих документів мігранти могли отримувати можливість легалізувати своє перебування в країні.

За інформацією польських прикордонників, діяльність підозрюваної сприяла незаконному перетину кордону 135 громадянам Білорусі. Ще 1073 українцям та двом громадянам Грузії вона допомогла легалізувати перебування на території Польщі. Загалом ідеться про 1210 іноземців.

Розслідування проводять співробітники Прикордонної служби під наглядом районної прокуратури Гданська-Середмістя.

Це не перше затримання в межах справи. У жовтні минулого року прикордонники затримали трьох громадян України – чоловіка та двох жінок. Їх уже засудили до позбавлення волі, однак вироки ще не набрали законної сили.

Суд обрав для 48-річної українки запобіжний захід у вигляді тримісячного арешту.