Раніше на дорозі в селі Бірки визначили ділянку концентрації ДТП

На Львівщині вперше встановлять камеру автофіксації швидкості на дорозі місцевого значення Лозино – Бірки в межах села Бірки.

Як повідомив у четвер, 26 листопада, заступник голови Львівської ОВА Юрій Бучко, за ініціативи Львівської ОВА та Івано-Франківської селищної ради Департамент патрульної поліції погодив місце встановлення комплексу автоматичної фіксації порушень ПДР на автомобільній дорозі місцевого значення С142033 Лозино – Бірки, на ділянці км 9+100 – км 9+330 у межах села Бірки.

«Цю ділянку обрали невипадково – вона офіційно визначена як місце концентрації ДТП. Наразі камери автофіксації на Львівщині працюють на дорогах державного значення, тож це буде перший такий комплекс на дорозі місцевого значення в області», – повідомив Юрій Бучко.

Встановлення та запуск камери заплановані на 2027 рік. Її мета – зробити рух на цій ділянці безпечнішим, посилити контроль за швидкістю та запобігти аваріям.

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