Поліцейські спецавтомобілі «фантоми» вперше з'являться на Львівщині

Із 16 листопада спецавтомобілі «фантоми» патрулюватимуть дороги Львівської та Одеської областей. Насамперед – на найбільш аварійних ділянках. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

«Фантоми» – це спеціальні автомобілі, які зовні не відрізняються від звичайних. Вони обладнані системами автофіксації швидкості та можуть вимірювати її як під час руху, так і в нерухомому положенні. Перевищення швидкості фіксується автоматично, без зупинки автомобіля порушника. Система контролює швидкість транспорту в обох напрямках руху – попутному та зустрічному.

Крім того, додали в патрульній поліції, екіпажі «фантомів» реагують на інші небезпечні порушення ПДР, зокрема – проїзд на червоний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної та виїзд на зустрічну смугу. У таких випадках поліцейські можуть зупинити водія та притягнути його до адмінвідповідальності.