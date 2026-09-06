Автомобілі-фантоми за шість днів зафіксували понад 7 тис. порушень ПДР

Патрульні автомобілі-фантоми за перші шість днів роботи у Києві та області зафіксували понад 7 тис. випадків порушення правил дорожнього руху. Про це у неділю, 6 вересня, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

За словами Івана Вигівського, протягом шести днів автомобілі-фантоми зафіксували 7012 випадків порушення правил дорожнього руху. Зокрема, перевищення швидкості на 50 і більше км/год. Крім того, протягом шести днів патрульні зупинили 55 водіїв, які проїхали на червоне світло, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію.

«Запуск “Фантомів” – лише один із елементів комплексу заходів, які ми плануємо запровадити задля безпеки на дорогах. Опрацьовуємо питання збільшення кількості таких автомобілів та їхньої появи в інших регіонах, посилюємо превентивну роботу та розраховуємо на підтримку народними депутатами України законодавчих ініціатив, які мають посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР», – написав Іван Вигівський.

Автомобіль-фантом – це спеціально обладнаний службовий автомобіль без розпізнавальних знаків поліції, який автоматично фіксує порушення ПДР, зокрема перевищення швидкості. Він може робити це як під час руху, так і стоячи на місці. Номерні знаки порушників розпізнаються системою, після чого інформація передається до системи автоматичної фіксації, яка формує постанову про штраф.

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Вперше автомобілі-фантоми виїхали на дороги 25 січня 2022 року, але через початок повномасштабного вторгнення Росії припинили роботу у лютому того ж року. Таке рішення тодішній голова Нацполіції Іван Вигівський пояснював безпековими ризиками, зокрема можливим витоком інформації. За місяць роботи у 2022 році автомобілі-фантоми зафіксували понад 26 тис. порушень правил дорожнього руху.

18 серпня міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський повідомив про відновлення роботи автомобілів-фантомів. Таке рішення ухвалили на тлі ДТП, яка сталася у Києві 17 серпня. Два авто зіткнулися на дорозі й вʼїхали у літню терасу ресторану біля метро «Палац Україна». За кермом автомобілів були скандальний «смотрящий» за Лукʼянівським СІЗО Кирило Островський та директор департаменту футболу УАФ Богдан Городнюк.

Кирило Островський – винуватець резонансної ДТП, яка сталася 24 липня 2018 року на бульварі Лесі Українки, унаслідок якої загинула 10-річна дівчинка. Після аварії Островський перебував під вартою у Лукʼянівському СІЗО, але восени 2021 року суд звільнив його у звʼязку із закінченням терміну запобіжного заходу. У вересні 2022 року його засудили до 4,5 років позбавлення волі, проте він вийшов із тюрми через пʼять місяців.

Коментуючи ДТП, яка сталася 17 серпня 2026 року, Володимир Зеленський сказав, що «за кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити право бути водієм».