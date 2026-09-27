Початок опалювального сезону принесе зміни в розрахунках

У жовтні 2026 року тариф на електропостачання для населення залишиться без змін і становитиме 4,32 грн за кВт·год. Проте розпочнеться опалювальний сезон, а низка будинків в Україні мають електричне опалення. Для них буде діяти спеціальний тариф, повідомляє «Судово-юридична газета».

Для кого буде пільгова ціна

Домогосподарства, що використовують електроопалення, з початком опалювального періоду платитимуть за електропостачання за спеціальною ціною – 2,64 грн за кВт·год.

Важливо, що такий тариф стосується як індивідуальних, так і колективних побутових споживачів, проте вони мають бути обладнані електроопалювальними установками за визначеним порядком, тобто офіційно.

До категорії тих, на кого поширюється спеціальна ціна на електропостачання на опалювальний період, уряд відносить і багатоквартирні будинки, не підключені до газопостачання та в яких відсутні або не функціонують системи централізованого чи автономного теплопостачання.

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Як розраховується пільгова ціна

Спеціальна ціна діятиме в межах використання перших 2000 кВт·год на місяць. Якщо ж домогосподарство використає більше електроенергії, то за цей надлишок платитиме за звичайним тарифом в 4,32 грн.

Додамо, що цей порядок змінили у 2025 році – раніше ж у разі перевищення ліміту платити за повним тарифом потрібно було за всю спожиту електроенергію.