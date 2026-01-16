Будинки, які опалюються завдяки електроенергії, стали критичною інфраструктурою

Будинки, які опалюються за допомогою електроенергії, внесли до переліку критичної інфраструктури. На них не будуть розповсюджуватися планові графіки відключень. Про це 16 січня під час години запитання до уряду повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Відповідаючи на запитання депутатки від фракції «Європейська солідарність» Вікторії Сюмар, коли уряд реалізує внесення будинків з електричним опаленням до критичної інфраструктури, Шмигаль повідомив, що Кабмін та штаб вже ухвалили це рішення. Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд розглядає можливість внести будинки на електроопаленні до обʼєктів критичної інфраструктури, щоб їхні мешканці мали змогу зігрітися.

«Всі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури урядом і відповідним штабом прийняті й оформлені протокольно. Зараз будуть внесені до відповідних переліків та буквально найближчим часом ці будинки будуть відноситись і, відповідно, не будуть відключатись», – повідомив Денис Шмигаль.

Міністр наголосив, що виключенням будуть аварійні відключення – тоді всі обʼєкти, включно з критичними, будуть відключатися від електроенергії.

Нагадаємо, раніше під час виступу у Верховній Раді Денис Шмигаль визнав, що низка регіонів України провалили підготовку до енергетичної кризи. Найгірша ситуація – у Києві та на Київщині. Міністр заявив, що уряд вживає заходів для подолання наслідків запровадженої 15 січня надзвичайної ситуації в енергетиці. Які саме заходи запроваджують, читайте за посиланням.