Міністр розповів про подальші кроки для розвʼязання кризи в енергетиці

Новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що низка регіонів провалила підготовку до енергетичної кризи. Про це він заявив у пʼятницю, 16 січня, під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами Дениса Шмигаля, найскладніша ситуація з енергетикою залишається у Києві та на Київщині, а також на Одещині, Дніпропетровщині та Харківщині. Також сильно страждають прифронтові громади.

«Ситуація дуже складна. В окремих містах та регіонах підготовка була провалена. За ці два дні на посаді побачив, що відверто багато речей пробуксовують. Зараз будемо в оперативному режимі наводити порядок», – сказав Шмигаль у парламенті.

Міністр додав, що внаслідок російських атак в Україні не залишилося жодної неушкодженої електростанції. За словами Шмигаля, російські масовані удари вибили з української енергосистеми тисячі мегаватів потужностей.

Водночас Денис Шмигаль наголосив, що система залишається цілісною, і диспетчери зберігають над нею контроль. Втім, через ситуацію в енергосистемі енергетики змушені застосовувати значні обмеження споживання.

За словами міністра, в Україні є запас пального на понад 20 днів. Крім того, він запевнив у контрольованій ситуації із запасами газу. Шмигаль наголосив, що обмеження на споживання газу не застосовують.

Міністр енергетики додав, що Кабмін вживає заходів для подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці. У Києві та інших містах розгорнуть додаткові «Пункти незламності». До того Шмигаль повідомив, що доручив змінити правила пересування громадян у комендантську годину в Києві. Це робиться для того, щоб люди могли отримати можливість дістатися до пунктів обігріву без перешкод.

Під час виступу в парламенті Денис Шмигаль повідомив, що Україна проведе так званий «енергетичний Рамштайн», щоб залучити міжнародних партнерів для відновлення енергетики. Також Україна збільшить імпорт електроенергії з Євросоюзу. За словами міністра, наразі Україна реалізує близько 40 середньострокових та довгострокових проєктів технічної допомоги.

Міністр звернувся до представників бізнесу та закликав вимикати освітлення зовнішньої реклами, щоб зекономити електроенергію.

Також Денис Шмигаль повідомив, що уряд підготував рішення про надання будинкам з електричним опаленням статус критичної інфраструктури. За його словами, невдовзі будинки, які опалюються за допомогою електроенергії, не будуть відключати за плановими графіками.

Нагадаємо, 14 січня президент України Володимир Зеленський анонсував запровадження режиму надзвичайної ситуації в українській енергетиці. Керівником робіт із підтримки людей та громад та з розвʼязання практичних питань призначили Дениса Шмигаля.