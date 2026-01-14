Через ситуацію в енергосистемі запровадять режим надзвичайної ситуації

Президент України Володимир Зеленський провів нараду та анонсував запровадження режиму надзвичайної ситуації в українській енергетиці. Про це він повідомив у середу, 14 січня, на тлі масованих відключень по Україні внаслідок обстрілів.

За словами Володимира Зеленського, наслідки російських ударів по українській енергетиці, а також погіршення погодних умов є важкими. Президент заявив, що багато питань потребують термінового розвʼязання.

За результатами наради у Києві утворять постійний штаб для координації ситуації в енергетиці столиці. По Україні запровадять режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Керівником робіт із підтримки людей та громад та з розвʼязання практичних питань призначили нового міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Крім того, урядовці посилять роботу з міжнародними партнерами для отримання допомоги та необхідного обладнання. За словами президента, на час надзвичайної ситуації в енергетиці Кабмін забезпечить «максимальну дерегуляцію всіх процесів» із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Також Володимир Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години.

«На час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно. Урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально», – повідомив Зеленський.

В яких саме регіонах можуть скасувати комендантську годину, президент не уточнив.