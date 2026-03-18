Правоохоронці затримали 25-річну жінку та 24-річного чоловіка з Івано-Франківська

Україна та Латвія в межах міжнародної кібероперації Scammer викрили шахрайський кол-центр, який ошукував громадян Латвії. Організаторами виявилися двоє мешканців Івано-Франківська, які керували рахунками підставних осіб, повідомили у пресслужбі Нацполіції та Офісу генпрокурора у середу, 18 березня.

За даними слідства, оператори кол-центру дзвонили жертвам та представлялися співробітниками латвійської поліції або працівниками чи банківських установ та переконували потерпілих повідомили авторизаційні дані для доступу до систем онлайн-банкінгу. Після цього вони виводили гроші з рахунків латвійців.

За час роботи кол-центр ошукав щонайменше 20 латвійців. Сума завданих збитків – 300 тис. євро (близько 15 млн грн).

«Рахунки підставних осіб контролювали двоє громадян України – мешканці Івано-Франківська 2001 та 2002 років народження. Перебуваючи на території Латвії, вони підшукували дропів для відкриття рахунків у банках країн Європи. За символічну винагороду власники передавали зловмисникам повний контроль над своїми картками», – повідомили у пресслужбі поліції.

Українські та латвійські правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних франківчан. У них вилучили мобільні телефони та компʼютери з доказами протиправної діяльності.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 195 КК Латвії (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом). Наразі триває досудове розслідування.