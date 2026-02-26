Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1500 компʼютерів та 500 телефонів

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили масштабні шахрайські кол-центри, з понад 1500 працівниками. Про це повідомив у четвер, 26 лютого, генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За словами генпрокурора, протягом 25 лютого правоохоронці провели 27 обшуків в області та виявили шахрайські кол-центри. Скільки саме незаконних центрів викрили, Кравченко не уточнив.

«Масштаби викритої діяльності вражають навіть досвідчених правоохоронців: офіси налічували понад 1500 робочих місць. Щодня кожен із працівників здійснював близько 100 дзвінків потенційним жертвам, використовуючи методи психологічного тиску», – повідомив генпрокурор.

Кравченко розповів, що зловмисники діяли від імені інвесткомпаній та брокерських платформ. Вони обіцяли людям «гарантований та швидкий заробіток» та переконували їх вкладати гроші. Зазначається, що для обману жертв шахраї використовували підставні платформи, на яких показували підробні графіки зростання фейкових інвестицій.

Отримані від потерпілих гроші одразу перераховувалися на рахунки організаторів схеми. Кравченко повідомив, що жертвами кол-центрів ставали громадяни України, Європи та Азії. За даними правоохоронців, від дій шахраїв постраждали сотні людей.

Під час обшуків у кол-центрах вилучили 1500 одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання та інші докази злочинної діяльності.

Наразі триває слідство, правоохоронці встановлюють особи організаторів оборудки та учасників схеми. Кравченко додав, що з липня 2025 року в Україні провели майже 800 обшуків, 150 з яких відбувалися у партнерстві з міжнародними правоохоронцями.

Нагадаємо, 23 лютого правоохоронці України, Литви та Латвії ліквідували злочинну групу, яка протягом року виманила у громадян Євросоюзу щонайменше 1,2 млн доларів (51,9 млн грн за курсом НБУ). Лідера злочинної організації та десятьох його спільників затримали у Дніпрі.