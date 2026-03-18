У вівторок, 17 березня, Мукачівська міська рада оприлюднила проєкт детального плану території по вул. Сороча. На земельній ділянці, призначеній для садівництва, може з’явитися магазин та СТО з автомийкою.

Йдеться про територію поруч з ринком «Гід», позаду супермаркету Silverland біля центрального кладовища в Мукачеві.

Приватна ділянка площею 0,08 га належить Костянтину Данилову. У вересні 2025 року останній разом з ТОВ «Затишок буд» звернувся до мерії, щоб пришвидшити розробку містобудівної документації для зміни цільового призначення землі.

Проєктом детального плану території по вул. Сороча, який розробили на підставі рішення сесії від 23 грудня 2025 року, передбачена можливість зміни цільового призначення з «індивідуального садівництва» на «будівництво та обслуговування будівель торгівлі».

Тут хочуть розмістити магазин та СТО з боксом для автомийки самообслуговування. Будівля буде одноповерховою, висотою до 10 м з під’їздом для можливості розвантаження товарів та парковкою на 5 автомобілів.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, компанія «Затишок буд» зареєстрована у 2019 році в Мукачеві і належить Оксані та Віктору Петричкам. На виборах 2020 року Віктор Петричко невдало балотувався в депутати Мукачівської міської ради від «Команди Андрія Балоги». Бізнесмену також належить ТОВ «АМВ Техніка». У 2021 році фірма поставляла Мукачівській мерії самокати та велосипеди як призи для акції «Вакцинуйся. Збережи життя».

Проєкт детального плану території по вул. Сороча розглянуть на громадських слуханнях, які розпочнуться 3 квітня о 12.00 у приміщенні Центру громадськості та національних культур на пл. Кирила і Мефодія, 30.