Росіяни дроном атакували підприємство на Рівненщині
Фахівці проводять перевірку якості повітря на місці влучання
Уранці суботи, 30 травня, російські війська знову атакували об’єкт на території Рівненської області. Про це в соцмережах написав начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
За його словами, ціллю ворога стало одне з приватних підприємств. У результаті влучання виникло задимлення.
«На місці працюють усі відповідні служби. У тому числі представники обласного центру контролю та профілактики хвороб. Чекаю від них висновків щодо якості повітря», – зазначив Коваль.
Люди, за попередньою інформацією, не постраждали, додав начальник ОВА.
Доповнено. Згодом Олександр Коваль повідомив, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ранкової атаки на Рівненщину. За оперативною інформацією, екологічна ситуація навколо місця, де виникла пожежа, у межах норми.
Зауважимо, о 8:40 Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА на півночі Рівненщини курсом на Сарни. Близько 9:00 дрон також фіксували в напрямку Рівного.
Нагадаємо, уночі та вранці 30 травня Росія випустила по Україні сім ракет різних типів та 290 безпілотників. Попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на десяти. Деталі про наслідки атаки читайте у новині.