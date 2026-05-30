Одразу два водії отримали по п’ять років тюрми за смертельну ДТП з пішоходами біля Моршина
У ДТП загинув один пішохід, ще двоє постраждали
Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Тернополя Михайлові Калинюку та уродженцю Прикарпаття Михайлові Кулаку за наїзд на трьох пішоходів біля Моршина, який стався у червні 2016 року. У результаті ДТП один з пішоходів загинув, два інших отримали важкі та середньої тяжкості травми. Обох водії було визнано винним у ДТП та призначено їм по п’ять років тюрми з позбавленням водійських прав.
За матеріалами справи, ДТП сталася 16 червня 2016 року близько 18:30 на дорозі Моршин-Стрий у селі Миртюки. Мешканець Прикарпаття на автомобілі Toyota Land Cruiser Prado, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, здійснював маневр розвороту поза межами перехрестя, не надав перевагу зустрічному автомобілю та допустив зіткнення з автомобілем Citroen Jumpy. У результаті зіткнення автомобілі відкинуло на узбіччя дороги, де Citroen здійснив наїзд на трьох пішоходів.
У результаті один із пішоходів загинув, другий отримав важкі травми, а третій – травми середньої тяжкості. Також постраждала пасажирка Citroen, яка отримала травми середньої тяжкості.
Суд визнав винними в ДТП обох водіїв автомобілів. У вироку зазначається, що водій Citroen їхав зі значним перевищенням швидкості (понад 120 км/год.), тому не зміг зреагувати на небезпеку, коли на смугу його руху виїхав Toyota Prado, який здійснював розворот.
У суді обвинувачений водій Toyota свою вину визнав частково, заперечивши, що він був у стані алкогольного сп’яніння. Натомість заявив, що того дня вживав ліки від серця «Корвалол».
Водій Citroen свою вину в ДТП заперечив. Заявив, що він не згідний з висновками щодо перевищення швидкості, що рухався зі швидкістю 60 км/год. Тому винуватцем ДТП є водій Toyota, який перекрив проїжджу частину своїм авто і був у стані сп’яніння.
Суддя Василь Бораковський визнав обох водіїв винними у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть (ч.2. ст. 286 ККУ) та призначив їм покарання – по п’ять років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Також винуватці ДТП мають сплатити моральну шкоду по 300 тис. грн за користь кожного з потерпілих. Вирок ще може бути оскаржений.