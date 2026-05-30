Смертельна ДТП сталася на дорозі біля Моршина у 2016 році

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок уродженцю Тернополя Михайлові Калинюку та уродженцю Прикарпаття Михайлові Кулаку за наїзд на трьох пішоходів біля Моршина, який стався у червні 2016 року. У результаті ДТП один з пішоходів загинув, два інших отримали важкі та середньої тяжкості травми. Обох водії було визнано винним у ДТП та призначено їм по п’ять років тюрми з позбавленням водійських прав.

За матеріалами справи, ДТП сталася 16 червня 2016 року близько 18:30 на дорозі Моршин-Стрий у селі Миртюки. Мешканець Прикарпаття на автомобілі Toyota Land Cruiser Prado, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, здійснював маневр розвороту поза межами перехрестя, не надав перевагу зустрічному автомобілю та допустив зіткнення з автомобілем Citroen Jumpy. У результаті зіткнення автомобілі відкинуло на узбіччя дороги, де Citroen здійснив наїзд на трьох пішоходів.

У результаті один із пішоходів загинув, другий отримав важкі травми, а третій – травми середньої тяжкості. Також постраждала пасажирка Citroen, яка отримала травми середньої тяжкості.

Суд визнав винними в ДТП обох водіїв автомобілів. У вироку зазначається, що водій Citroen їхав зі значним перевищенням швидкості (понад 120 км/год.), тому не зміг зреагувати на небезпеку, коли на смугу його руху виїхав Toyota Prado, який здійснював розворот.

У суді обвинувачений водій Toyota свою вину визнав частково, заперечивши, що він був у стані алкогольного сп’яніння. Натомість заявив, що того дня вживав ліки від серця «Корвалол».

Водій Citroen свою вину в ДТП заперечив. Заявив, що він не згідний з висновками щодо перевищення швидкості, що рухався зі швидкістю 60 км/год. Тому винуватцем ДТП є водій Toyota, який перекрив проїжджу частину своїм авто і був у стані сп’яніння.

Суддя Василь Бораковський визнав обох водіїв винними у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть (ч.2. ст. 286 ККУ) та призначив їм покарання – по п’ять років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Також винуватці ДТП мають сплатити моральну шкоду по 300 тис. грн за користь кожного з потерпілих. Вирок ще може бути оскаржений.